İki aile arasında silahlı kavga çıktı: 10 yaralı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da alacak verecek meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi 1'inci Cadde 8'inci sokakta yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden daha önce de husumet bulunan Canbeyli ailesinden kalabalık bir grup, Bülbül ailesinin Evren Sanayi Sitesindeki konteynır imal edilen iş yerine gitti. İş yeri önündeki tartışma büyüyünce silahlı kavgaya dönüştü.



Çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi

Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polisler, kavga eden tarafları ayırmak için yoğun çaba harcarken silahlarla ateş edilmesi sonucu yaralanan 10 kişi ise özel araçlar ve ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatılırken her iki hastane ile kavganın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.