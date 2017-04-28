İki ABD Askerinin Öldüğü Afganistan'daki Çatışmada "Dost Ateşi" Şüphesi

WASHINGTON (AA) – ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, önceki gün Afganistan'da terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmada ölen iki Amerikan askerinin "dost ateşiyle" vurulmuş olabileceklerinden şüphe ettiklerini açıkladı.



Sözcü Davis, Pentagon'daki günlük basın brifinginde, Afganistan'ın Nangahar ilinde DEAŞ ile girilen çatışmada iki Amerikan askerinin ölmesiyle ilgili soruları yanıtladı.



Davis, Nangahar ilinin güneyinde DEAŞ'a yapılan baskında ölen askerlerin isim ve rütbelerini gazetecilerle paylaştı ve çatışmayla ilgili Pentagon'un resmi idari soruşturma açtığını kaydetti.



Ölen askerlerin Çavuş Joshua Rodgers ve Çavuş Cameron Thomas olduğunu açıklayan Davis, "Bu operasyonun hedefi, ABD özel kuvvetlerinin öldürüldüğü bazı DEAŞ Horasan liderleri ile yaklaşık 35 DEAŞ yöneticisinin bulunduğu örgütün (Nangahar'daki) merkez kampıydı." dedi. Davis, baskının özel hedefinin ise DEAŞ'ın Afganistan emiri Abdul Hasip olduğunu ve söz konusu DEAŞ elebaşının saldırıda ölüp ölmediğini araştırdıklarını söyledi.



"Dost ateşi ihtimali söz konusu"



Davis, "(Afganistan'da görev yapan) Ranger komandolarının dost ateşiyle vurulma ihtimali söz konusu. Ailelerini bu ihtimal konusunda da bilgilendirdik. ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanlığı da askerlerin ölümü ile ilgili soruşturma yapmak üzere bir takım atadı." şeklinde konuştu.



Yoğun çatışmaların yaklaşık üç saat sürdüğünü söyleyen Davis, operasyona 50 ABD komandosu ile 40 Afgan komandosunun katıldığını ve grubun DEAŞ tarafından sarıldığını ifade etti. Davis, çatışmanın yoğunlaştığı noktada kara unsurlarının yanı sıra ABD'nin insansız hava araçları ve C-130 bombardıman uçaklarının da yardım için bölgeye sevk edildiğini anlattı.



Saldırının yerel saatle akşam 10.30'da başladığını ifade eden Pentagon Sözcüsü, saldırı yerinin ise ABD'nin birkaç hafta önce nükleer olmayan en büyük bomba ile saldırdığı yere yaklaşık bir kilometre mesafede olduğunu belirtti.



İki gün önce ABD özel kuvvetlerinin Afganistan'ın Nangahar ilinde DEAŞ ile girdikleri çatışmada iki Amerikan askerinin öldürüldüğü bildirilmişti. Pentagon'un Afganistan Masası Sözcüsü Adam Stump, Anadolu Ajansına yaptığı yazılı açıklamada, "Dün akşam Afganistan'ın Nangahar ilinin güneyinde DEAŞ-Horasan'a karşı yürütülen bir operasyonda iki ABD askeri öldü." ifadelerini kullanmıştı.



Afganistan'ın 2001 yılında işgalinden beri ABD'nin bin 835 askerinin öldüğü belirtiliyor.



Yemen'de El Kaide yöneticisi Evlaki öldürüldü



Albay Davis ayrıca, Arap Yarımadası El Kaidesi'nin üst düzey yöneticilerinden Ebu Ahmet el-Evlaki'nin, ABD'nin Yemen'de gerçekleştirdiği bir hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.



Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Davis, ABD uçaklarının Yemen'in Şebva ilinde 23 Nisan günü Evlaki'yi hedef aldıklarını ve söz konusu El Kaide yöneticisinin öldürüldüğünü teyit ettiklerini açıkladı.



Evlaki'nin, örgütün Şebva sorumlusu olduğunu ve beraberinde yedi El Kaide mensubunun daha öldürüldüğünü kaydeden Davis, "Evlaki, dış terör saldırılarını planlayan ve yasadışı silah ve patlayıcıların nakliyatında rol oynayan bir El Kaide yöneticisi olarak biliniyor." şeklinde konuştu.