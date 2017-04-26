Ikea Mültecilere Destek Vermek Amacıyla Ev Tasarladı

Dünya gündeminden düşmeyen mülteci sorununa Ikea, kendi tarzında destek verdi.



Mülteci kamplarından hayatlarını devam ettirmeye çalışan mültecilere, firmalar yardımlarını esirgememeye devam ediyor. Firmaların verdiği destekler her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Ikea mülteci sorununa karşı kararlı duruşunu, bu sefer de mülteci kampları için yaptığı tasarımlarla gösterdi.



"Better Shelter" adını verdikleri tasarımı aynı zamanda da yılın tasarımı ödülüne layık görüldü. Yenilenebilir materyallerden yapılan ev, toplam 68 parçadan oluşuyor ve birkaç saat içerisinde monte ediliyor.



5 kişilik bir ailenin rahat bir şekilde barınabilmesi için tasarlanan evlerin üretimi 2015 yılından bu yana devam ederken, birçok aileye de yuva oluyor. Dünyanın çeşitli yerlerindeki mülteci kamplarına yollanan evler, mültecilere ev ortamını yaşatmayı hedefliyor.