İkea 50 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek





İsveç merkezli mobilya ve ev aksesuarları firması IKEA, son iki yılda 3 çocuğun ölümüne neden olan şifonyerler için yaklaşık 45 milyon Euro (50 milyon Dolar) tazminat ödemeyi kabul eti.



Tazminat yaşları bir ile iki arasında değişen çocukların ailelerine eşit olarak bölünecek. Firma aynı zamanda çocukların adına hastanelere 50'şer bin Dolar bağışta bulunacak.



Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) MALM serisi şifonyerin kolayca devrilmesi nedeniyle üç çocuk mobilyaların altında kalarak ölmüş, IKEA dünya genelinde toplanacak 29 milyon adet şifonyer için geri ödeme yapılacağını da duyurmuştu.



MALM serisi şifonyerler Türkiye'de satışta



Söz konusu şifonyerlerin İKEA'nın Türkiye mağazalarında satışlarınaysa devam ediyor. Ancak internet sitesinde yapılan "Şifonyerlerle ilgili önemli bilgilendirme başlıklı" duyuruda devrilebilen mobilyalar ciddi yaralanma tehlikelerine neden olabileceği, özellikle çocuklar bu açıdan risk altında olduğu kaydedilirken, ürünle birlikte verilen devrilme önleyiciyi kullanarak mobilyayı duvara sabitlemesi öneriliyor.



Ürünün satış sayfasında da benzer bir bilgilendirme bulunuyor.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Dolar Gepost: 23 december 2016