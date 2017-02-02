İkçü'den İhraç Edilen Fetö'cülerin Davası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) personelinin yargılanmasına devam edildi.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın üçüncü oturumuna 29 tutuklu sanık ve tanıklar, tarafların avukatları ile sanık yakınları katıldı.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkları tanıyan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personeli ve öğrencisi tanıkları dinledi.



Tanık M.S. ifadesinde eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete ve eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın, sık sık çeşitli davalarda bilirkişi olarak görevlendirildiğini, bu görevlere giderken de üniversite yönetiminden izin almadıklarını iddia etti.



Tanık M.S, bir video paylaşım sitesinde örgütle ilgili bir videoda konuşmacı olan Yetkin Yıldırım'ı, tutuklu sanıklar Mehmet Çete'nin üniversitedeki odasında Salih Yılmaz ve Kasım Armağan Korkmaz ile otururken gördüğünü belirterek, "Bundan sonra Mehmet Çete, Salih Yılmaz ve Kasım Armağan Korkmaz'ın FETÖ/PDY yapılanması içerisinde önemli bir yer aldıklarını anladım. Bunlar benim kendi kanaatimdir." dedi.



Tanık S.K. de zaman zaman İKÇÜ'de görevli Doçent Hüseyin Ertaş ve Muhammed İsa Kara tarafından sohbetlere çağrıldığını ve bu sohbetlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiriler yapılınca toplantılara bir daha katılmadığını, kendisinden kurban bağışı istenildiğini ancak bağışta bulunmadığını belirtti.



Sanıklar ve avukatları yöneltilen bu suçlamalara karşı tanıklara sorular yöneltti.



Davaya sabah devam edilecek.



İddianame



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İKÇÜ'de görevli akademisyen ve çalışanlara yönelik 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 44 şüpheliden 40'ı yakalanmış, 29 zanlı tutuklanmıştı.



İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan, 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 139 sayfalık iddianamede, aralarında örgütün sözde "İKÇÜ imamı" olduğu öne sürülen Adem Fidan, meslekten ihraç edilen Diş Hekimliği Fakültesinin kurucu Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal, eski Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete, eski Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sütçü, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz'ın da bulunduğu 29 tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.