Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, Başkan Mesut Barzani'nin görevini bırakacağı haberlerini yalanladı.



IKBY yetkilileri, Başkan Mesut Barzani hakkında 'Görevini bırakacak' haberlerini yalanladı. İHA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgilere göre, Başkan Barzani'nin yakın bir tarihte Goran ve YNK partilerinin düzenlemiş olduğu bir toplantıda 'Siyaseten çözüm olacaksa ben bile görevimi bırakırım' açıklaması yaptığı öğrenildi. IKBY yetkilileri, yakın bir tarihte yapılan bu açıklamanın çarpıtıldığını söyledi.



Öte yandan, Başkan Barzani'nin görevi başında olduğunu bildiren IKBY yetkilileri, Barzani'nin ise bu sabah itibariyle özel davetli olarak İsviçre'de yapılacak olan Davos zirvesine katılacağını belirttiler. - ERBİL