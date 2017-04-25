Ikby'nin TSK'nın Hava Harekatına Yönelik Açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, Türk Silah Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ve çevre bölgelerine hava saldırısı düzenlenmesinin sebebinin "PKK olduğunu belirterek, örgütün ilçeden çekilmesi" çağrısını yineledi.



Peşmerge Bakanlığından yayımlanan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin savaş uçaklarının gece saatlerinde Şengal (Sincar) Dağı ve çevre bölgelerine hava saldırısı düzenlemesi sonucu 5 Peşmerge hayatını kaybetti, 9'u ise yaralandı. Meydana gelen tüm sorunlar ve çatışmaların sebebi PKK'nın Şengal'deki varlığıdır. PKK, Şengal ve Kürdistan Bölgesi (IKBY) halkına sorunlar çıkarmıştır." ifadeleri kullanıldı.



PKK'nın, Sincar'dan çekilmesi yönündeki çağrıları dikkate almadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu olaydan sonra daha fazla çatışmanın ve istikrarsızlığın meydana gelmemesi ve evinden olan sivillerin bölgelerine dönmesi için PKK'nın Şengal Dağı ve çevre bölgelerden çekilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz."



Açıklamada ayrıca, yanlışlıkla da olsa hava saldırısında Peşmerge'nin de hayatını kaybetmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.



IKBY Başkanı Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) yapılan yazılı açıklamada da hava saldırısının sebebinin PKK olduğuna işaret edildi.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Bir kez daha halkımıza gerçekleri hatırlatmak isteriz ki bu ve buna benzer saldırıların meydana gelmesinin sebebi, hiçbir haklı yanı olmayıp dayatmalarla Kürdistan Bölgesi'nde (IKBY) varlık gösteren PKK'dır. PKK'nın Kürdistan Bölgesi'ndeki halkımıza yeniden inşanın önünde engel teşkil etmek, çatışma ve huzursuzluk ortamı yaratmasının dışında herhangi bir kazancı olmamıştır. PKK'nın Şengal ve çevre bölgelerinden çekilmesi gerekiyor."