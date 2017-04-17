Ikby'nin Bağımsızlık Tartışmaları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, IKBY'nin bağımsızlığının kolay bir süreç olmadığını, önünde birçok engelin durduğunu söyledi.



Hawrami, Erbil'deki Cihan Üniversitesi tarafından "IKBY'nin bağımsızlığı, önündeki engeller ve fırsatlar" temasıyla düzenlenen panelde, IKBY'nin bağımsızlığı önünde hem iç hem de dış engellerin olduğunu, Kürtlerin bile kendi içerisinde bağımsızlık meselesinde farklı düşündüğünü belirtti.



Kürt bölgesinin bağımsızlığı önündeki "Bağdat engeline" değinen Hawrami, buna ilişkin şunları kaydetti:



"Bağımsızlık meselesi konusunda, Irak merkezi hükümetinde üç farklı görüş hakim. Bağdat'ta zayıf olan ilk görüş, Kürtlerin bağımsızlığa doğru gittiği ve bunda geri dönüşün olmadığı. Bu görüşe sahip olanların sayısı az olduğu gibi, kararların alınmasında da etkili değiller. Bir kısım ise Kürtlerin bağımsızlık konusunda hızlı davranmayıp, 2018 yılında yapılacak genel seçimleri beklemesini savunuyor. Bu kesim, Kürtlerin ortaya çıkacak yeni bir siyasi haritaya göre hareket edip, Bağdat ile müzakereye girmesi görüşünde. Diğer bir görüş ise hem bağımsızlığa hem de Kürtlerin ayrılmak için atacağı adımlara onay vermiyor. Bu temelde Bağdat'ta bağımsızlığa yönelik 3 farklı görüşün olduğunu söyleyebiliriz."



Batı ülkelerinin tavrı net değil



ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun bağımsızlık meselesinde net bir tavır ortaya koymadıklarının da altını çizen Hawrami, IKBY Başkanı Barzani ile katıldığı diplomatik görüşmelere değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Başkan Barzani ile Münih'teki 53. Güvenlik Zirvesi'ne katılırken tüm görüşmelerinde bağımsızlık meselesine değindi. Tüm toplantılarda bizzat kendim hazır bulundum ve hiçbir ülke bağımsızlık referandumunun yapılmaması gerektiğini veya yapılması halinde sizin karşınızda duracağız demediler. Aynı zamanda gidin yapın ve biz sizin arkanızdayız da demediler. Bu süreçte, batının engel olmayıp sadece sessiz kalması çok önemlidir."



Hawrami, "Bağımsızlık ilanının herkes tarafından kabul göreceğini beklemek doğru değildir. Bölgenin bağımsızlığı uzun bir süreçtir ancak bizim de kararımız nettir, DEAŞ öncesi Irak'a geri dönüş yok artık." ifadesini kullandı.