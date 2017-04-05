Ikby Heyetinin Bağdat Temasları

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, başkent Bağdat'ta bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) üst düzey heyetini kabul etti.



Masum'un ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ülkedeki siyasi, ekonomik ve güvenlik gelişmelerin yanı sıra teröre karşı nihai başarı değerlendirildi.



Açıklamaya göre, Masum, tüm Irak halkının meşru haklarının garanti altına alınması ve ortaklığın gerçekleşmesi amacıyla siyasi rakipler arasında kabul edilebilir uzlaşıya varılması için yapıcı diyaloğa başvurulması gerektiğinin altını çizdi.



IKBY heyeti de merkezi yönetim ile IKBY arasındaki ilişkilerde samimiyet ve diyaloğa dayalı yeni sayfa açılması için Bağdat'a geldiklerini ifade etti.



Kerkük'teki bayrak krizinden sonra Bağdat'ı ziyaret eden heyette, IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Ofisi Genel Sekreteri Fazıl Mirani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi (KYBP) Siyasi Büro Üyesi Adnan Mufti yer alıyor.