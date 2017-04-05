Ikby'den Üst Düzey Heyet Bağdat'ta

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, Kürtlerin Irak'ın önemli bileşenlerinden olduğunu ve ülkedeki tüm konularda aktif rolü bulunduğunu söyledi.



Cuburi'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, başkent Bağdat'a gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) üst düzey heyetini ofisinde kabul eden Cuburi, heyet ile, Irak'taki gelişmelerin yanı sıra merkezi yönetimle IKBY arasındaki ilişkiler ve Kerkük'teki son durumu, yani bayrak krizini ele aldı.



Görüşmede açıklamalarda bulunan Cuburi, "Kürtler Irak'ın önemli bileşenlerindendir ve ülkedeki tüm konularda aktif rolü bulunuyor. Herhangi bir sorun diyalog yoluyla çözüme kapalı olmaz. Karşılıklı masaya oturarak sorunlarımıza uygun çözümler bulabiliriz." dedi.



IKBY heyeti üyeleri ise Bağdat ziyaretlerinin, Irak ve halkının derdini Bağdat ile değerlendirmeyi ve halkın sıkıntılarını üzerinden atmasına yardımcı olmayı amaçladığını ifade etti.



Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Hareketi Siyasi Büro temsilcileriyle de görüşen IKBY heyetinin, Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Başbakan Haydar el-İbadi tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.



Heyette, IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Ofisi Genel Sekreteri Fazıl Mirani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi (KYBP) Siyasi Büro Üyesi Adan Mufti yer alıyor.