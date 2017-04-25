Ikby'deki Bağımsızlık Referandumu Tartışmaları

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bağımsızlık referandumunun zamanı olmadığını belirterek, "Referandum Kürtlerin ne ekonomik ne siyasi ve ne de milli çıkarınadır." dedi.



İbadi, Bağdat'ta Başbakanlık Sarayı'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Musul'un güneybatısındaki Hadar bölgesini DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığınıbelirten İbadi, operasyonunun düzenlenen plan dahilinde ilerlediğini söyledi.



Irak'ta yıllardır süren elektrik kesintilerinin giderilmesini istediklerini aktaran İbadi, "DEAŞ, Musul'da kontrol ettiği bölgelerde elektrik dağıtım ağlarını imha etti. Vatandaşlara 24 saat kesintisiz elektrik vermek için çalışıyoruz. Ülkenin kalkınması için yeninden imarda herkesi işbirliği ve dayanışmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.



Irak'taki ekonomik krize de değinen İbadi, "DEAŞ'ı ortadan kaldırdığımız gibi yolsuzluk ve yolsuzluk yapanları da ortadan kaldıracağız. Yolsuzlukla mücadele, gereksiz harcamaların azaltılması ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ekonomik krizi aşmamızı sağladı." diye konuştu.



IKBY'deki referanduma karşı olduklarını yineleyen İbadi, şöyle devam etti:



"Herhangi bir referandumun şimdi hiç zamanı değil. Biz Irak'ta ortağız ve birlikte çalışmamız lazım. Tek bir vatan ve ülkede yaşıyoruz. Bunun için birleşik bir karar lazım ve bu karar doğru dengelere göre olmalı. IKBY'de derin siyasi ihtilaflar varken, parlamento ve muhalefetin durumu ortadayken nasıl bir araya gelip referandum yapacaklar? Ben, tüm Irak'ın Başbakanıyım. Referandum Kürtlerin ne ekonomik ne siyasi ve ne de milli çıkarınadır. Birçok Kürt lider de bunu biliyor ancak söylemeye cesaret edemiyorlar. 13 yıl boyunca elde edilen kazanımları kaybetmelerinden korkarım. Onlara (Kürt) en yakın olan Bağdat ve Irak'tır. Geriye doğru gitmelerini temenni etmem."



Irak'ta kaçırılan Katarlıların serbest bırakılması



Irak'ta kaçırılıp daha sonra serbest bırakılan Katarlılarla ilgili ise İbadi, onlara vize verilirken karşı olduğunu ve dönemin İçişleri Bakanına ülkede av zamanı olmadığını söylediğini ifade etti.



Katar'ın, ay başında Irak'a özel bir uçağın inmesini istediğini ve kendilerinin de Katarlıların serbest bırakılmaları için fidye istendiğini anladıklarını ifade eden İbadi, şöyle konuştu:



"Uçak havalimanına inince içerisinde çok sayıda büyük çantalar görünce şaşırdık. Aranmasını istedik karşı çıkıldı ve buna izin verilmedi. Biz de bunlara el koyduk. Anladık ki bunların içerisinde yüzlerce milyon dolar para vardı. Tüm çabamız kaçırılanların güvenli şekilde serbest bırakılması. Dedim ki 'Bu paralar madem Irak'a giriş yaptı resmi şekilde incelenmeden geri gitmez.' Paralar Irak hükümetinde duruyor. Sonuçta bunlar Katar hükümetinindir ancak bunu incelememiz lazım. Yüzlerce milyon dolarlar silahlı güçlere verilince ülkenin hali ne olacak? Bu kadar büyük malların arkasında kim var? Kaçırmaların Suriye'deki bölgelerle ilgisi olmadığı da ortaya çıktı. Neden Irak'ın güvenliğini tehlikeye atıyorlar ve yatırım için kimsenin gelmemesi için imajını bozuyorlar?"



İbadi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sincar'daki PKK hedeflerine yönelik hava saldırısını Bakanlar Kurulu olarak kınadıklarını ifade ederek, "Türkiye, Irak'ın içerisindeki Sincar bölgesini bombaladı. Burada Iraklı 5 Peşmerge hayatını kaybetti ve 7 Peşmerge de yaralandı. Türkiye'yi aynı saldırıyı yapmasın diye uyarıyoruz. Irak'ın derinliğini hedef alan bu saldırının hiçbir gerekçesi yoktur." dedi.