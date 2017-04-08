Ikby'de İki Ayı Doğaya Bırakıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) iki kentindeki hayvanat bahçelerinde doğan iki ayı doğaya bırakıldı.



IKBY'deki hayvanat bahçelerinde dünyaya gözlerini açan ve bir süre kafeslerde tutulan iki ayı, Erbil'in Çoman ilçesindeki Sekran Doğal Parkı'nda hayvanseverlerin gözetiminde salıverildi.



IKBY Hayvan Koruma Derneği Başkanı Dr. Süleyman Temer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Farklı kentlerdeki hayvanat bahçelerinde doğan iki ayı, belli bir yaşa geldikten sonra kendi doğal ortamlarına kavuşmalarının daha doğru olacağı kararı aldık." ifadelerini kullandı.



Doğanın korunması için bu tür hayvanların varlığının önemli olduğunu dile getiren Temer, "İki ayıyı bir müddet gözetimde tutup, doğal ortama alışıp alışmadıklarını göreceğiz." dedi.