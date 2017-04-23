Ikby'de "Bağımsızlık Referandumu" Hazırlıkları
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) politbüro üyelerinin, IKBY'nin "bağımsızlık referandumu"nu görüşmek için üçüncü kez toplandığı belirtildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) politbüro üyelerinin, IKBY'nin "bağımsızlık referandumu"nu görüşmek için üçüncü kez toplandığı belirtildi.
Barzani başkanlığında, Erbil'in Salahaddin kasabasında bir araya gelen KDP ve KYB politbüro üyeleri, yaklaşık 3 saat görüştü.
KDP ve KYB tarafından yayımlanan ortak açıklamada, toplantıda, "referandum gerçekleştirilmesi ve tarihinin belirlenmesi için en kısa zamanda özel bir komisyonun kurulması kararının alındığı" bildirildi.
Açıklamada ayrıca, KDP ve KYB'nin "referandum ve bağımsızlık sürecine hizmet etmesi için siyasi krizden dolayı işlevini yitiren IKBY Meclisi'nin nasıl faaliyete geçirilebileceği üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu" kaydedildi.
Barzani, 30 Mart'ta Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Erbil'deki başkanlık konutunda yaptığı görüşmede kısa bir süre içerisinde bölgenin kaderini tayin edecek bir referandum gerçekleştireceklerini duyurmuştu. Bu çerçevede Barzani liderliğindeki KDP ve KYB ortak bir heyet kurarak referandum konusunda iki defa Erbil'de bir araya gelmişti.