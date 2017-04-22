Kerkük'te Bayrak Skandalından Sonra Şimdi de Referandum Krizi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ile eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin genel sekreterliğini yürüttüğü Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ortak bildiri yayımlayarak, Kerkük'te de referandum düzenlenmesi konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

Bildiride, IKBY'deki Süleymaniye kentinde bir araya gelen Goran ve KYB'nin ortak heyetinin, son dönemlerde bölgedeki önemli gündem maddesini oluşturan bağımsızlık referandumu, Kerkük meselesi, siyasi ve ekonomik kriz konularını ele aldıkları belirtildi.

"REFERANDUM KÜRDİSTAN HALKININ DOĞAL HAKKIDIR"

Basına kapalı gerçekleştirilen Goran ve KYB toplantısı sonrası yayımlanan açıklamada, "Her iki taraf, kader tayin edici bağımsızlık referandumunun Kürdistan (IKBY) halkının doğal bir hakkı olduğu üzerinde hemfikir. Referandumun gerçekleştirilmesi için çok yönlü hazırlıklara başlanmalıdır. Bu ulusal bir meseledir ve halkın genel çıkarları göz önünde bulundurularak, meclis çatısında nihai karar verilmelidir. Aynı zamanda her iki taraf Kürdistan Bölgesi'nin idari sınırları dışındaki bölgelerde de referandumun yapılması konusunda hemfikirdir." ifadelerine yer verildi.

TÜRKMENLER VE ARAPLAR BOYKOT ETMİŞTİ

KDP Politbüro Üyesi Roj Nuri Şaweys ise iki hafta önce düzenlediği basın toplantısında, "Kerkük İl Meclisi de yapılacak bağımsızlık referandumuna katılma talebinde bulundular ve biz de olumlu karşıladık. Bu da onların doğal hakkıdır." ifadesini kullanmıştı.

Kerkük İl Meclisi de 4 Mayıs'ta Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda tartışmalı bölgeler arasında yer alan kentin statüsünün belirlenmesi için referanduma gidileceğini açıklamıştı.

BARZANİ, BM LE GÖRÜŞMESİNDE AÇIKLAMIŞTI

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 30 Mart tarihinde Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Erbil'deki başkanlık konutunda yaptığı görüşmede kısa bir süre içerisinde bölgenin kaderini tayin edecek bir referandum gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Bu çerçevede Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ve KYB ortak bir heyet kurarak, referandum konusunda siyasi taraflarla görüşmeye başlamıştı.