Ikby'de 4'üncü Uluslararası Bilim Konferansı

- Konferansa katılanlar ve konuşmacılar

Konferansa katılan Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, üniversiteler arasında diyalog kurarak dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin coğrafyadaki birlikte yaşam kültürünü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Başkan Azizoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Süleymaniye kentindeki İnsani Gelişim Üniversitesinin düzenlediği "4'üncü Uluslararası Bilim Konferansı'na" katıldı.



Azizoğlu, burada IUC'un önemine ve misyonuna dair bir konuşma yaptı. Konseyin 2010 yılında kurulduğunu hatırlatan Azizoğlu, "Kuruluş amacımız özellikle coğrafyamızda yüksek eğitim alanında küresel bir kardeşliğin tesis edilmesi, projeler ve öğrenci değişimi sayesinde birlikte yaşam kültürünü güçlendirmektir." dedi.