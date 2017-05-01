Ikby'de 1 Mayıs Kutlamaları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil, Süleymaniye ve Halepçe kentinde "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolasıyla çeşitli kutlama ve yürüyüşler düzenlendi.



IKBY'nin Süleymaniye kentinde KKP ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan kutlamada, göstericiler trafiğe kapalı Mevlevi Caddesinden yürüyüşe geçip büyük meydana bir araya geldi. Ellerinde KKP bayrakları taşıyan göstericiler "Yolsuzluğu Hayır" ve "İşçileri Ezmeyin" sloganları atarak, yürüdü.



AA muhabirine konuşan İşçi Sendikası Başkanı Osman Hama Said, "Sadece 2017 yılında Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde 16 işçi hayatını kaybetti. Son 5 yıl içerisinde ise bu sayı 300 olarak telafüz ediliyor." dedi.