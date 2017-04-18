Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı Tebrik Etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı halk oylamasının sonuçlarından dolayı tebrik etti.

Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı Tebrik Etti

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, IKBY Başkanı Barzani'nin, anayasa değişikliğine yönelik başarılı referandumdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı tebrik ettiği kaydedildi.

IKBY'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada, "IKBY Başkanı Barzani, 16 Nisan'da anayasa değişikliğine yönelik yapılan başarılı referandumdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı ayrı ayrı tebrik ediyor." ifadesine yer verildi.

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