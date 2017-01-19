İkamette Çıkan Yangın Söndürüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu kırsal mahallesinde bir ikamette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu kırsal mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Neden çıktığı öğrenilemeyen yangında maddi hasar meydana geldi.



Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA