İK Yönetiminde Sözün Özü Bilgi Eğitim'de



İstanbul Bilgi Üniversitesi, kariyerine İnsan Kaynakları alanında yön vermek ve kendini geliştirmek isteyenler için Bilgi Eğitim ve İK Üssü Eğitim Danışmanlık iş birliği ile gerçekleşen İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifika Programı'nı hayata geçiriyor.

Günümüz rekabet ortamında uzun ömürlü olmak isteyen kurum ve kuruluşlar sahip olduğu insan gücünü en doğru şekilde kullanmalı ve yönetmelidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Bilgi Eğitim, İnsan Kaynakları Yönetimi'ni profesyonel bir biçimde uygulayarak çalışanların verimliliğini artırılması konusunda yetkinlik kazanma fırsatı veriyor.

Eğitimler 4 Şubat'ta başlıyor

İnsan Kaynakları ve Psikoloji Uzmanı Uzm. Psikolog Erkan Çifte yönetiminde gerçekleştirilecek olan "İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifika Programı" 4 Şubat – 25 Şubat tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek.

İnsan Kaynakları alanında kendini geliştirmek isteyen, farklı birimlerde ve mesleklerde olup ekip yöneten tüm yöneticilerin de katılabileceği eğitim programında dersler Cumartesi 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 4 hafta boyunca, toplam 24 saat sürecek programın ücreti 2.500 TL olarak belirlendi.



