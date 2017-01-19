İit Dışişleri Bakanları Toplantısı

KUALA İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışişleri bakanları, Arakan özel gündemiyle Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya geldi.



İİT dışişleri bakanları, Myanmar'da Arakanlı Müslüman azınlığın durumunu görüşmek üzere özel gündemle toplandı, Kuala Lumpur Kongre Merkezindeki toplantıya, Malezya Başbakanı Necip Rezak, İİT Genel Sekreteri Yusuf el Usman ve üst düzey bürokratlar da katılıyor.



Malezya Başbakanı Necip, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, "Myanmar hükümeti, Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine bir an önce son vermeli ve sorumluları yargı önüne çıkartmalı." ifadesini kullandı. Necip, İslam dünyasını da yaşanan insanlık trajedisinin sonlandırılması için harekete geçmeye çağırdı.



Arakanlı Müslümanların insan tacirlerinin hedefi haline geldiğine, DEAŞ gibi terör örgütlerinin eyaletteki gelişmeleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanabileceğine dikkat çeken Rezak, tarafların bir an önce soruna çözüm bulması gerektiğini vurguladı.



Necip Rezak, Malezya hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara 2,5 milyon dolar yardım yapacağını belirterek eğitim ve rehabilitasyon alanlarında kullanılacak bu yardımla Rohingyaların mağduriyetinin kısmen de olsa giderilmesini amaçladıklarını söyledi.



Gıda ve sağlık malzemeleri içeren yardım gemisinin hazırlandığına işaret eden Necip, "Malezya Teknik İş Birliği Programı" çerçevesinde uzun vadede Myanmar'daki sorunun çözümüne katkıda bulunmaya devam edeceklerini dile getirdi.



İİT Genel Sekreteri Useymim



Toplantıya katılan İİT Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed El Useymim de teşkilat olarak 9 Ekim 2016'dan beri Myanmar güvenlik güçlerinin Arakan eyaletinde Müslüman halkı hedef alan şiddet eylemlerinden duyulan endişeyi uluslararası platformlarda dile getirdiklerini söyledi.



Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti kınadıklarını belirten Useymim, güvenlik güçlerinin halka baskı yapmaya son vermesi ve radikal grupların Müslümanlara yönelik saldırılarının engellenmesi için Myanmar hükümetine çağrıda bulundu.



Gıda ve sağlık malzemelerini taşıyacak yardım gemisinin şubat başında Kuala Lumpur yakınlarındaki Klang limanından hareket etmesi bekleniyor.



Yardım gemisiyle ilgili çalışmaların koordinasyonunu yürüten Malezya İslami Kurumlar Danışma Konseyi (MAPIM), aralarında Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının da bulunduğu çeşitli kurumlarla iş birliği yapıyor.



Fortify Rights: "Bölgeye insani yardımların ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor"



Arakanlı Müslümanlarla ilgili çalışmalarıyla tanınan Fortify Rights kuruluşundan Matthew Smith de AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye yardım gemisinin gönderilmesi kararının memnuniyetle karşılandığını söyledi.



Bu yardımın Arakanlılara nasıl ulaştırılacağına yönelik endişelerin bulunduğuna dikkati çeken Smith, "Bölgede askeri operasyonların sürdüğü yerlerin dışında bile insani yardım ulaştırılması konusunda sıkıntılar yaşanıyor. ve şu ana kadar insani yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda sahada herhangi bir değişiklik gözlemlemiş değiliz." dedi.



Arakan eyaletinde 9 Ekim'de sınır karakollarına düzenlenen saldırılarda 13'ü güvenlik görevlisi 29 kişi ölmüştü. Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilmiş, operasyon başlatılmıştı.



Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana eyalette 400 Arakanlı Müslüman'ın öldüğünü belirtirken Myanmar hükümeti ölü sayısının 86 olduğunu savunmuştu.



Operasyonlar sırasında Bangladeş'e kaçmayı başaran siviller, güvenlik güçlerini köyleri ateşe vermekle, yargısız infazla, tecavüz ve keyfi tutuklamalarla suçlamıştı. 9 Ekim 2016- 5 Ocak 2017 arasında 65 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e sığındığı ifade ediliyor.



Kuala Lumpur'da aralık başında Başbakan Necip Rezak'ın katıldığı Arakan'a Destek Mitingi'nde Myanmar hükümetinden Rohingyalara yönelik etnik temizliğe son vermesi çağrısında bulunulmuştu.



Ardından Malezya ordusunun komutanı, Myanmar'a resmi ziyarette bulmuş, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii daveti üzerine Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de Myanmar'ı ziyaret etmişti.



Bu görüşmelerde Malezya ve Endonezya'nın, Arakan Müslümanlarıyla ilgili sorunun çözümüne katkı bulunabileceği dile getirilmişti.



İİT dışişleri bakanlarının öğleden sonraki kapalı oturumun ardından Rohingyaların maruz kaldığı şiddet ve zulmün ortadan kaldırılmasına yönelik sonuç bildirgesi açıklanması bekleniyor.