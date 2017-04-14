Iıra Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı
IIRA, Türkiye'nin yerli ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu sırasıyla "BBB" ve "BBB-" olarak açıklarken, not görünümünü ise "durağan" olarak belirledi.
IIRA, Türkiye'nin yerli ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu sırasıyla "BBB" ve "BBB-" olarak açıklarken, not görünümünü ise "durağan" olarak belirledi.
Kaynak: Dunya.com
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