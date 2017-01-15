Iıı. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri"

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "III. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri" töreninde, Türk Dünyası Yılın Onur Ödülü, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye verildi.



Mustafa Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Türkiye'nin maalesef ateşle imtihan edildiğini söyleyerek, "İçimiz, dışımız hainlerle, kahpeler, kalleşlerle sarılmış durumda. Türkiye, Irak'a çevrilmek isteniyor, Suriye'ye çevrilmek isteniyor. Türk milleti yok edilmek isteniyor." diye konuştu.



Törende Türk Dünyası Yılın Onur Ödülü, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye verildi. Ödülü Bahçeli adına Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz aldı.



Türk Dünyası Yılın TV Programı Ödülü, Önce Söz Vardı programına; Türk Dünyası Yılın STK Ödülü, Avrupa Türk Konfederasyonu'na; Türk Dünyası Yılın Akademisyeni Ödülü, Maltepe Üniversitesi Dekan Vekili Ramazan Korkmaz'a; Türk Dünyası Yılın Proje Ödülü, İstanbul Ülkü Ocakları Projesi OCAKTABU'ya; Türk Dünyası Yılın Sporcusu Ödülü, Sevilay Konçuy Özyurt'a; Türk Dünyası Yılın Kültür Özel Ödülü, Sabri Karger'e; Türk Dünyası Yılın Hizmet Ödülü, Keisuke Vakizaka'ya; Türk Kültürüne Hizmet Ödülü, Diriliş Ertuğrul dizisine; Türk Dünyası Kültür Sanat Ödülü, Hayri Tekgöz'e; Türk Dünyası Seçici Kurul Ödülü, Doç. Dr. Erdal Bay'a; Türk Dünyası Yılın Sanatçısı Ödülü, Kaya Kuzucu'ya verildi.



Türk Dünyası Vefa Ödüllerine de Ünal Osmanağaoğlu, Nefi Demirci, Prof. Dr. Emin Özbaş ve Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu layık görüldü.



Yılın En Etkili Ocakları Ödüllerini ise Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, Gaziantep Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, Hatay Dörtyol Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, Şanlıurfa Birecik Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı aldı. MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş'a teşekkür plaketi takdim edildi.