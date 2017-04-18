Iı. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretim Sempozyumu Başladı
Prof. Dr. M. Fuad Köprülü anısına düzenlenen “II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretim Sempozyumu” başladı.
Prof. Dr. M. Fuad Köprülü anısına düzenlenen "II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretim Sempozyumu" başladı.
Gazi Eğitim Fakültesi'nin Prof. Dr. Mehmet Fuad Köprülü'nün anısına düzenlediği II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretim Sempozyumu Mimar Kemaleddin Salonu'nda gerçekleştirildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türk Dil Kurumu (TDK), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği sempozyumda açılış konuşmasını Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rabia Sarıkaya yaptı. Sarıkaya, 90'ıncı yılını kutlayan Gaz Üniversitesi'nde bu sempozyumun Prof. Dr. Mehmet Fuad Köprülü anısına düzenlenmesinden memnun olduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan ise dünya üzerinde millet olarak değer ve kültürümüzle var olabilmek için Türk Dili ve Edebiyatının önemli olduğuna vurgu yaparak, sempozyuma Gazi Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Uslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üniversitemizde toplam 78 bin öğrenci eğitim alıyor. Türkiye'de yapılan bir araştırmada öğretmenlerin yüzde 50'sinin Gazi'den mezun olduğu saptandı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu 2017'yi 'Türk Dili Yılı' olarak ilan etti. Bu açıdan da düzenlediğimiz sempozyum önem arz ediyor. Gazi, Türkiye'nin 6'ncı büyük üniversitesi. Ayrıca dünya sıralamasında da Gazi Üniversitesi ülkemizde öncü eğitim kurumlarından birisi olarak ön plana çıkıyor. Üniversitemiz 10 derecelendirme kuruluşunun 9'unda yer almayı başarmış önemli ve büyük bir kurumdur. Önümüzdeki süreçte bu çıtayı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz."
Rektör Uslan, konuşmaların ardından Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof Dr. Öcal Oğuz, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov ile TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam'a desteklerinden dolayı birer plaket verdi. - ANKARA