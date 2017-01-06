" II. Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması " Başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla üniversiteliler arasında "çevre" farkındalığını artıracak önemli bir proje başlatılıyor. Ana konusunun ekoloji ve kentsel tasarım olacağı"II. Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması"ile yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere toplam 150 Bin TL ödül dağıtılacak.

Ekoloji, sosyal hayat ve kültürün mekâna yansımasının ele alınacağı ve birincinin 40 Bin TL ile ödüllendirileceği Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması'nda ikinciye 30 Bin TL, üçüncü olan yarışmacıya ise 20 Bin TL ödül verilecek. Ayrıca 8 guruba 8'er Bin mansiyon ödülü verilecek.

Jüri heyeti bakanlık üst düzey bürokratları, akademisyenler ve ekolojiye, kentsel tasarıma gönül vermiş uzmanlardan oluşacak. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinin şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, mimarlık ve kentsel tasarım - peyzaj mimarisi bölümlerinde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilecek.