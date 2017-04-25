Iı. Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu Çorum'da Yapılacak

Türk Tarih Kurumu ile Hitit Üniversitesi'nin işbirliğinde düzenlenecek olan "II. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları sempozyumu" 27-28 Nisan tarihlerinde Çorum'da yapılacak.



AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Refik Turan'ı Perşembe günü yapılacak sempozyuma davet ettiler.



Çorum Hitit Üniversitesinin ev sahipliğinde Meslek Yüksek Okulu Kampüsü'nde yapılacak olan sempozyumun Onur Kurulu Türk Tarih Kurumu Başkanı prof. Dr. Refik Turan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt'tan oluşuyor.



22-23 Ekim 2015 tarihinde Muğla'da düzenlenen "I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu"nun temasını Kentleşme ve Kurumsallaşma: Değişim ve Dönüşüm oluşturmuştu. Hitit Üniversitesinde düzenlenecek olan "II. Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu"nun temasını ise Yollar ve Köprüler olacaktır.



Anadolu Uygarlıkları sempozyum serileriyle, yeni araştırmalar ışığında farklı temalarla Anadolu Medeniyetlerinin yapı taşlarının külliyatının (corpusunun) oluşturulması amaçlanıyor. - ÇORUM