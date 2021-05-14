İhtiyatlı ne demek? TDK'ya göre ihtiyatlı kelimesinin anlamı nedir?
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İhtiyatlı ne demek? TDK'ya göre ihtiyatlı kelimesinin anlamı nedir?

İhtiyatlı ne demek? TDK'ya göre ihtiyatlı kelimesinin anlamı nedir?
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Günlük hayatımızda, çevremizden duyduğumuz, sosyal medya ya da basılı kaynaklardan gördüğümüz bazı kelimelerin anlamlarını bilemiyor olabiliriz. Son zamanlarda anlamı sıkça aratılan kelimelerden olan "ihtiyatlı" kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, İhtiyatlı ne demek? TDK'ya göre ihtiyatlı kelimesinin anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda, çevremizden duyduğumuz, sosyal medya ya da basılı kaynaklardan gördüğümüz bazı kelimelerin anlamlarını bilemiyor olabiliriz. Son zamanlarda anlamı sıkça aratılan kelimelerden olan "ihtiyatlı" kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, İhtiyatlı ne demek? TDK'ya göre ihtiyatlı kelimesinin anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İHTİYATLI NE DEMEK?

İhtiyatlı kelimesi, "ihtiyatlı olmak", "ihtiyatlı davranmak" gibi kelime öbekleri üzerinden de değerlendiriliyor.

İhtiyatlı kelime anlamı olarak; "herhangi bir konuda ileri düşünerek ölçülü davranmak" anlamını taşır.

İhtiyatlı olmak ve ihtiyatlı davranmak ise bir olay, durum karşısında tedbirli olmak, düşünerek davranmak olarak değerlendirebiliriz.

TDK'YA GÖRE İHTİYATLI KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

TDK'ya göre ihtiyatlı, herhangi bir konuda, ileriyi göz önüne alarak, ölçülü davranan, önlemler alan, sakıngan, hazırlıklı(kimse) anlamı taşır.

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