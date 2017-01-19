İhtiyaç Sahipleri" Görevlendirmeyle Sevindi

ORHAN GÜNGÖR - İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında görevlendirme yapılan Ağrı'nın Diyadin Belediyesi, yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahibi bin 400 öğrenci ve aileye yardımda bulundu.



İçişleri Bakanlığınca Kaymakam Mekan Çeviren'in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından çalışmalara başlayan yeni yönetim, bir yandan ilçedeki sorunların çözülmesi için çaba gösterirken, bir yandan da sosyal projelerle vatandaşların sevgisini kazanıyor.



Belediye ekipleri, kar yağışının en fazla olduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Diyadin ilçesindeki tüm okulları ve ihtiyaç sahibi ailelere ziyarette bulunarak sorunları tespit ediyor ve çözüm yolları araştırıyor.



Sosyal projeler kapsamında kardeş belediye Ankara Büyükşehir Belediyesince gönderilen 4 tır gıda yardımı, kırtasiye malzemesi ile öğrencilerin soğuktan etkilenmemesi için ihtiyaç duyulan mont ve botlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.



Belediye Başkan Yardımcısı Salih Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladıkları günden itibaren Diyadin halkının özlemini çektiği hizmetleri getirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.



Yaşar, "Yeni Bir Diyadin" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Kendi çocuklarımıza, gelecek nesillere yaşanabilir bir ilçe bırakmak istiyoruz. Bu da eğitimden geçiyor. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Bu nedenle ilk etapta tüm okulları ziyaret ederek, belediye-okul işbirliği yaptık." dedi.



"Halk çok memnun"



Hizmet ve eğitim anlamında en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü anlatan Yaşar, şöyle konuştu:



"Öğretmenlerimiz, öğrencilerimize güzel bir ülke ve gelecek bırakmak için, kardeşlik duygularını aşılayacak ki o öğrencilerimiz gelecekte rehberimiz olsun. Bizim de görevimiz öğretmenlerimize yardımcı olmak, onların yanında olup sıkıntılarını gidermek. Öğretmenlerimizden gerek okul gerekse öğrenciler hakkında bilgi alıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Ayrıca eğitim konusunda okula ne gibi destekler lazımsa onların yanındayız. Ayda bir defa da olsa öğretmenlerimizle bir araya gelme şansımız oluyor. Bin 400 aileye gıda, bot, mont ve giyim yardımı geldi. Mahalle muhtarları ve Diyadin Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile istişare ederek, en uç noktadaki gariban ve fukara ailelere ulaştık. Okullarımızda tespit ettiğimiz öğrencilerimize dağıttık. Halkımız çok memnun."



Okullara çocuk oyun alanları da kuracaklarını ifade eden Yaşar, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği çocuk oyun alanlarını okullara kuracağız. Çocuklarımız boş zamanlarda başka şeylerle meşgul olacağına oyun alanlarına gitsinler. Hedefimiz öğrencilere derslerini sevdirerek, Diyadin'in eğitim seviyesini daha ileri bir seviyeye getirmektir." ifadelerini kullandı.



Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Tuba Kökçe ise görevlendirme yapılan Diyadin Belediyesi yöneticilerine hem öğrencilerin hem de okulun ihtiyaçları konusunda yapılan yardımlardan dolayı teşekkür etti.



Okulda çok fazla yoksul öğrenci olduğunu anlatan Kökçe, "Belediyeye okulumuzun yoksul bir okul olduğunu iletmiştim. Bir çok öğrencimiz bu kış günde okula montsuz, terlik ve spor ayakkabı ile geliyordu. Belediye, öğrencilerin mont, bot ve kırtasiye malzemelerini karşıladılar. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.