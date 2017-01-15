İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kıyafet Yardımı

Yeşilyurt'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere Arama Kurtarma Derneğiyle (AKUT) bir spor giyim firması işbirliğinde kıyafet yardımı yapıldı.



Yeşilyurt İmam Hatip Lisesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere, AKUT ile bir spor firması tarafından temin edilen eşofman, spor ayakkabı ve çanta dağıtıldı.



Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, bu tür yardımlar sayesinde yardıma muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarının giderildiğini ve ve spora teşvik edildiğini belirtti.



Sporun öğrencilerin derslerindeki ve fiziki gelişimindeki etkilerinin hem eğitimciler hem de halk tarafından bilindiğini hatırlatan Kalay, yardımları dolayısıyla öğrencileri sevindiren AKUT yöneticileri ve spor giyim firması yetkililerine teşekkür etti.