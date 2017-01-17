İhtiyaç Sahibi Aileye Büyükşehir Sahip Çıktı

Engelli baba Orhan Düzer(41), eşi Zekiye (41), çocukları Seda (12), Zeynel (10) ve Halil (5) Eyüboğlu Mahallesi'nde yaşayan ailenin dramını anlatan habere duyarsız kalmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Engelliler Daire Başkanlığı aracılığıyla aileye ulaştı.

Daire Başkanı Yusuf Çelebi'nin evinde ziyaret ettiği ailenin ihtiyaçları ve sorunları tespit edildi. Aileye gıda yardımı başta olmak üzere, ev eşyası ve kıyafet yardımı yapmak için de harekete geçen belediye yetkilileri, ailenin yüzünü güldürdü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yusuf Çelebi, aileyle ilgili haberi görür görmez harekete geçtiklerini söyledi.

Yerinde inceleyerek tespitlerde bulunduklarını anlatan Çelebi, "İlk etapta gıda ve giyim yardımı yaptık. Daha sonra da evinde eksik olan temel ihtiyaçların tespitini yapıp yardım yapmayı planlıyoruz. İstişareler sonrası aileye destek olacağız" dedi.

Anne Zekiye Düzer, görme engelli olduğunu, ancak engelli raporunu alamadığını aktardı.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerine yardımlarından dolayı teşekkür eden Orhan Düzer de "Belediyemizin ilgisi bizleri mutlu etti. Duyarsız kalmadıkları için teşekkür ederiz. Gerçekten çok zor durumdayız. Engelli maaşımızın dışında gelirimiz yok. O da kiraya ve faturalara gidiyordu. Eşya alacak durumumuz yoktu. Yerde oturuyorduk. Şu anda belediyemiz bize desteği sağlayacağını bildirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi'ye teşekkür ederim" diye konuştu.