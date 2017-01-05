İhtiyaç Sahibi 2 Kişiye Akülü Engelli Aracı Hediye Edildi

Gürün ilçesinde iki engelli vatandaşa akülü araç hediye edildi.



Avrupa Sivaslılar Birliği Federasyonu (ASBİR) tarafından ilçeye gönderilen iki akülü engelli aracı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi tarafından, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi.



Çiftçi, engelli olmanın bir kusur olmadığını belirterek, "Hepimiz engelli adayıyız. Toplum olarak engellilerimize sahip çıkmalı, gereken ilgiyi ve desteği sağlamalı, onları yalnız bırakmamalıyız. Yardımlarıyla iki vatandaşımızın yaşamını biraz olsun kolaylaştıran ASBİR yetkililerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Çiftçi, araçların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.



Araçları alan Latif Bozkulak ve Bahadır Takçı, kendilerine bu mutluluğu yaşatan ASBİR yetkililerine ve Çiftçi'ye teşekkür etti.