İhsaniye'de Sıcak Su Aramak İçin İhaleye Çıkılıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Jeotermal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Jeofizik çalışmaları yapılan İhsaniye ilçesinde sıcak su için sondaj ihalesine çıkılacak.



İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk, ilçede sıcak su aramalarından sonra sondaj çalışmalarının başlayacağını söyledi.



İhalenin, 27 Nisan'da Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirileceğini kaydeden Çabuk şöyle konuştu:



"Temel amacımız jeotermal suyla ısıtılan sera yapılmasını sağlamak. Lojistik imkanları bol, arazisi geniş, iş gücü imkanı oldukça fazla olan ilçemizde var olan termal tesislere birde seraların eklenmesini sağlamak istiyoruz. Bunun için sıcak su kuyumuzun sondaj ihalesine çıkıyoruz. İhalemizin detayları belediyemizin resmi internet sayfasında 'ihaleler' sekmesinde yer alıyor. İlgilenen firmalar buradan yada belediyemizi arayarak detayları öğrenebilir."