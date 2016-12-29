İhsangazi'de Eğitime Kar Engeli

İhsangazi ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.





İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde başlayan ve etkisini gece boyunca sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda 30 Aralık Cuma günü eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu.