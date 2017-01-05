İhsangazi'de AB Projeleri Anlatıldı

İhsangazi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde AB Projelerinin anlatıldığı toplantı gerçekleştirildi.



Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görevli Sezgin Durmuş ve İlker Arıcıoğlu tarafından, İhsangazi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen sunumda, AB projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB projelerine katılmak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Toplantıya ilçemizdeki Okulların Müdürleri, Müdür Yardımcıları ile İngilizce ve bilgisayar öğretmenleri katıldı. Bu eğitimde alınan bilgilerle ilçe olarak en az bir proje ile katılmayı hedefliyoruz." diye konuştu.