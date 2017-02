İhram Üniversiteli Kızların Ellerinde Hayat Buluyor

ABDULKADİR NİŞANCI - Bayburt'ta, geçmiş yıllarda genç kızların çeyiz sandıklarını süsleyen, kadınların dış giysi olarak kullandıkları ancak yeni giyim anlayışıyla günden güne yok olmaya başlayan yöresel el dokuması "ihram"ın, üniversite öğrencileriyle yaşatılması amaçlanıyor.



Bayburt Üniversitesi, kentte geleneksel ihram dokumacılığını yaşatan Sevim Ataner öncülüğünde dokuma atölyesi oluşturdu.



Yöre kültürünün geleceğe aktarılması amacıyla kurulan atölyede Ataner'in verdiği ihram dokumacılığı kursuna katılan üniversite öğrencileri, boş zamanlarını değerlendirmenin yanında geleneksel bir sanatı öğreniyor.



Kursta ihram kumaşından üretilen masa örtüsü, kaşkol gibi ürünler, üniversite bünyesinde satışa sunuluyor.



Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yok olmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarından birinin de ihram dokumacılığı olduğunu söyledi.



Coşkun, üniversitelerin geleneksel kültüre ait değerleri yok olmaktan kurtarmak, gelecek nesillere tanıtmak, mümkünse geliştirip tekrar hayatın içine sokmak gibi fonksiyonları da olduğuna işaret etti.



Coşkun, Bayburt Üniversitesinin de kent ve yöresinde geçmişte kadınların dış giysi olarak kullandığı ancak giderek kaybolmaya başlayan ihramı, kurdukları atölyeyle yeniden hayatın içine sokmak için çalışma başlatılığını belirtti.



Üniversite bünyesinde kurdukları atölyede ihram dokunmaya başlandığını anlatan Coşkun, "Aynı zamanda ihram kumaşından modern ürünler de dokumaya başladılar. Kaşkol, atkı, masa örtüsü ve perde de yapıyorlar." dedi.



Coşkun, ihramdaki nakışların geleneksel Türk el sanatı olduğuna ve mutlaka yaşatılması gerektiğine dikkati çekti.



Öğrenciler geleneksel bir sanatı öğrendikleri için mutlu



Atölyede ihram dokumacılığı öğrenen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Şükran Aktaş, Muşlu olduğunu dile getirerek, "Bayburt'a ilk geldiğimde bazı kadınlarda gördüğümde çok şaşırmıştım. Çünkü daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Şimdi biz de ihram dokumayı öğreniyoruz, eğlenceli bir iş." diye konuştu.



Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi olan ve Erzurum'dan gelen Nazan Sarı da Bayburt'a ait bir geleneği öğrenmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Buraya ilk geldiğimde çekincelerim vardı ama hocamızın da çabası sayesinde çok alıştım. Biraz daha olsa da yapsak diyorum." dedi.



"Her şehir için kültürel, geleneksel değerler çok önemli"



Kayserili Zeynep Şahin, Kamu Yönetimi Bölümünde öğrenci olduğunu kaydederek, şunları söyledi:



"Türkiye'nin her bölgesinden gelen arkadaşlarımız var ve onlar gittiklerinde ihramdan bahsedecekler ve ihram artık eski değerini kazanacak diye düşünüyorum. Her şehir için kültürel, geleneksel değerler çok önemli. Gün yüzüne çıkarılması gerekiyor."



"Ehram dokumacılığı inşallah bir yerlere gelecek"



İhram dokuma ustası Sevim Ataner, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun'a ihram dokumacılığına verdiği destek için teşekkür ederek, "Ben çok üzülüyordum, ihram bitecek, kaybolacak diye. İnşallah gelecek nesillere aktaracağız. Öğrencilerimiz çok istekli, gelip öğreniyorlar. Bu sayede ihram dokumacılığı inşallah bir yerlere gelecek." sözlerine yer verdi.



Bayburt'ta ihramı giysi olarak kullanan neredeyse kimse kalmadığını belirten Ataner, üniversite bünyesindeki atölyede öğrencilerle ihram kumaşından günümüze uygun çeşitli hediyelik ve turistik ürünler dokuduklarını söyledi.