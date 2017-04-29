İhracattaki Başarıları Tescillendi

UHKİB, yapmış olduğu değerlendirme sonucu 2016 yılını ihracat performansı açısından başarılı kapatan üye firmaları 28 Nisan Cuma günü gerçekleşen ihracatın yıldızları ödül töreninde ödüllendirdi. İspanya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat yapan 3F (Fast Fashion Factory), Bronz İhracatçı Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Bursa'nın tekstilde parlayan yıldızı 3F adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ilıman ve Yönetim Kurulu üyesi Tolga Olağaner aldı.

İhracatın yıldızları her yıl olduğu gibi bu yılda Bursa'da parladı. Kurulduğu günden bu güne kadar sürekli gelişen ve büyüyen 3F aldığı ödül ile başarısını taçlandırdı. Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan ihracatçı firmaların ödüllendirilmesini son derece anlamlı bulduğunu ifade eden Murat ılıman, ''Kaliteye odaklanmanın önem ve gerekliliğinin bilincindeyiz; müşteri memnuniyeti ve güvenilirlik başarımızın vazgeçilmezi" diye konuştu.

3F İHRACATTA ALTINA KOŞUYOR

Kıyafet tasarımı gerçekleştirmek üzere kurulan 3F, dünyaca ünlü markalar için ürünler geliştirerek Türkiye ihracatının gelişimine katkı sağlıyor. 2016 yılında kurulan ve 65 kişiden oluşan 3F Tasarım firmasının yönetim kurulunda Murat Ilıman, Tolga Olağaner ve üretim kadrosunun başında da Mehmet Kılıç yer alıyor. Uzman, genç ve dinamik kadrosu ile tekstil sektörüne yeni bir soluk getiren 3F; İspanya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat yapıyor.