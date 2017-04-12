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İhracatta Libya Sevinci
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İhracatta Libya Sevinci

Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde ağaç ve orman ürünleri dış satımı geçen senenin aynı döneminde göre yüzde 5 yükselirken, Libya'ya yapılan ihracatta kaydedilen yüzde 30'luk artış ihracatçıları sevindirdi.

İhracatta Libya Sevinci

Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde ağaç ve orman ürünleri dış satımı geçen senenin aynı döneminde göre yüzde 5 yükselirken, Libya'ya yapılan ihracatta kaydedilen yüzde 30'luk artış ihracatçıları sevindirdi.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, İhracat, Türkiye, Libya