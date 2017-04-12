İhracatta Libya Sevinci
Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde ağaç ve orman ürünleri dış satımı geçen senenin aynı döneminde göre yüzde 5 yükselirken, Libya'ya yapılan ihracatta kaydedilen yüzde 30'luk artış ihracatçıları sevindirdi.
Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde ağaç ve orman ürünleri dış satımı geçen senenin aynı döneminde göre yüzde 5 yükselirken, Libya'ya yapılan ihracatta kaydedilen yüzde 30'luk artış ihracatçıları sevindirdi.
Kaynak: Dunya.com
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