'İhracatın Metalik Yıldızları' 7'nci kez ödüllendirildi

Vestel, Kale Kilit, Öztiryakiler, Korkmaz ve Mesan Kilit gibi başarılı 61 firmanın ödül aldığı İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni sektörü bir araya getirdi.

2016 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 6,2 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye'nin en büyük ihracatçı birliklerinden biri olan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), geçtiğimiz yılın başarılı ihracatçılarını 12 Nisan Çarşamba günü Raffles Otel'de gerçekleştirildiği törende ödüllendirdi. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri Töreni'ninde; demir çelik eşya, alüminyum mutfak eşya, alüminyum inşaat aksamı, metallerden kilitler, metal mobilya, demir çelik döküm gibi 21 farklı kategoride 71 başarılı ihracatçı ödülün sahibi oldu.

Törenin açılışında konuşan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rıdvan Mertöz, ülke olarak zor geçen bir yılın ardından, üretimin kesintiye uğramadan devam edeceği mesajını 2016 yılında gerçekleştirdikleri 6,2 milyar dolarlık ihracat ile veren birlik üyelerine teşekkür etti.

Birlik olarak 2017 yılında ihracat hedeflerinin yüzde 8'lik bir büyüme olduğunu aktaran Rıdvan Mertöz, 2023 hedeflerinin 25 milyar dolar olduğunu belirterek, "İDDMİB olarak hiçbir zaman tek bir pazara bağlı kalmadan, alternatif pazar arayışlarını sürdürerek ve katma değeri yüksek ürünlerle ihracatımızı artırmaya çalıştık. 2017 yılını yüzde 8'lik bir büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Bu yolda başarıyla ilerlemeye devam etmek için AR-GE, inovasyon, markalaşma ve endüstriyel tasarım konularına çok önem veriyoruz. Bu bilinçle bu sene İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması'nın 12.'sini düzenledik. Tasarım Yarışmalarımızı yeni sektörlerimiz için de düzenlemek üzere çalışmalara başladık" dedi.

"İDDMİB olarak, firmalarımızın yurtdışına açılabilmesi ve uzun vadede var olabilmesi için elimize geçen her fırsatı değerlendiriyoruz" diyen Mertöz, faaliyetleri hakkında şunları söyledi: "Tüm alt sektörlerimiz kapsamında 6 UR-GE projesi yürütüyoruz. Sektörel toplantıların yanı sıra 50 firmamızı yönetim kurulu üyelerimizle beraber fabrikalarında ziyaret edip, sorunlarını ve isteklerini dinledik. Tüm ihracatçılarımızı 2017 yılında Türkiye algısını daha olumlu yönde değiştirmek için çabalarımızı yoğunlaştırmaya ve ülke ekonomisinin geleceğe daha kararlı ilerleyebilmesi adına payımıza düşeni yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

AR-GE tasarım ve inovasyon şart

Dünya ticaretindeki daralmaya değinen Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metiner,'' Son dönemde ekonomik kurallar ve sınırlar çok değişti, dünyada ticaret daralıyor buna bağlı olarak büyüme azalıyor. Türkiye'de yaşanan tüm olumsuzluklar da göz önünde bulundurulduğunda, doğrudan gelen yabancı sermaye miktarının 12 milyar dolar olması ihracatçımızın başarısıdır'' dedi. ARGE ve inovasyonun ihracatı artırmadaki önemine vurgu yapan Metiner, şunları söyledi; ''Ekonomi bakanlığı olarak ihracatçımızı 3 ana hedef üzerinde destekliyoruz bunlar: yeni ihracatçı, yeni pazar ve yeni ürün. Bundan dolayı önümüzdeki günlerde yeni ihracatçıların aramıza katılması, yeni ürünler ile ihracatımızın artması ve yeni pazar imkanlarıyla da yine ihracatımızın artırılmasına yönelik desteklerimiz devam etmekte. İhracatımızı artırmak için en önemli noktalardan biri olan katma değerli ürün üretme noktasında gayret etmeliyiz. Bunun için de AR-GE tasarım ve inovasyon şart.''

2017 yılı ihracatta atılım yılı olacak

2017 senesinin ihracat hedeflerine ulaşılmasında büyük umut vaat ettiğini vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi,'' 2017 yılını ihracatımızda atılım yılı ilan ettik. Bunu söylerken de azimli ihracatçılarımıza ve bizlere her daim destek olan kıymetli Hükümetimize güvendik. İ̇lk üç ayda ihracatımız yüzde 10'a yakın bir artış gösterdi. Yıl genelinde de ihracatımızın bu oranlarda artmasını ve 155 milyar dolar seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Bununla birlikte, 2017 yılında sadece ihracatta değil, üretim ve istihdam alanında da atılımlar yapalım istiyoruz.'' diye konuştu. 2023 yılında dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay almayı ve ilk 10 ekonomi arasında yer almayı hedeflediklerini belirten Büyükekşi, '' Bu noktada, bizlerin en büyük destekçisi Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım ve Markalaşma olacak. Bugün, kibrit kutusu büyüklüğünde bir bilgisayar işlemcisinin fiyatı 400 dolar. Aynı fiyata neredeyse 1 tona yakın inşaat demiri ihraç ediyoruz. Işte buradan hareketle, ülke olarak kg başı ihracat değerini artırmalıyız. Katma değeri yüksek ürünler ihraç etmeliyiz. Geçen aylarda İran, Dubai, New York ve Chicago TTM'lerimizin soft açılışlarını yaptık. Yakın bir gelecekte Londra ve Moskova'da TTM açılışlarımızı yapacağız'' dedi.