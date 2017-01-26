İhracatımız Ocakta Yüzde 10'un Üzerinde Artacak"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, geçen yılın ekim ayında yüzde 4'e yakın, kasımda yüzde 9,7, aralıkta yüzde 9,3'lük bir ihracat artışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ocak ayında ise yüzde 10'un üzerinde bir ihracat artışı ile yolumuza devam edeceğiz. Biz bunu 2017 yılında kesintisiz bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bu yönde bütün işaretler de mevcut." dedi.



Zeybekci, Ankara Ticaret Odasının (ATO) meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin olağanüstü zamanlardan geçtiğini belirterek, "Hukuki anlamda OHAL bir sonuçtur. Hiç kimse durup dururken 'hadi OHAL ilan edelim' demez. 2003'te ülkedeki OHAL'i kaldıran bir partinin devamı olan hükümet bugün OHAL ilan ettiyse, bu bir zorunluluktur." diye konuştu.



Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla dünyanın bir dönüşüm sürecinden geçtiğine, dünya haritasının ekonomi üzerinden dizayn edildiğine işaret eden Bakan Zeybekci, Türkiye'nin ekonomik gelişim sürecini anlattı.



Muasır medeniyetlerin ötesine geçmek için topyekun bir seferberlik gerektiğine değinen Zeybekci, bu yılın yeni seferberlikler zamanı olduğunu, ülkenin ihracat, üretim ve büyüme gibi alanlarda yüksek performans göstermesi gerektiğini kaydetti.



Nihat Zeybekci, birçok sebepten ötürü Türkiye'nin ortalama yüzde 5'in üzerinde büyümek zorunda olduğunun altını çizdi.



Geçen yılın son 3 ayında ihracat anlamında başarılı bir performans gösterdiklerini belirten Zeybekci, "Geçen yıl ekimde yüzde 4'e yakın, kasımda yüzde 9,7, aralıkta yüzde 9,3'lük bir ihracat artışını başardık. Bu yılın ocak ayında ise yüzde 10'un üzerinde bir ihracat artışı ile yolumuza devam edeceğiz. Biz bunu 2017 yılında kesintisiz bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bu yönde bütün işaretler de mevcut." ifadelerini kullandı.



"Dünya ekonomisi kümelenmeye gidiyor"



Bakan Zeybekci, Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasının ardından ABD'nin Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasından çekilmesine yönelik kararı imzaladığını anımsatarak, şöyle devam etti:



"Ne derece ona müsaade ederler ve dünyanın yeni haritalarını çizen kalem bunun yok edilmesine ne kadar razı olur? Bunu göreceğiz. Ama benim görüşüm, şeklini biraz değiştirmiş gibi yaparak, tekrar dolanarak, Japonya'dan Yeni Zelanda'ya kadar Avustralya ve Güney Kore de buna dahil bütün bu coğrafyada Amerikan ekonomisi ile beraber yeni bir entegrasyon ve yeniden bir yapılanma.



AB zaten başka bir blok, ekonomik anlamda dünyanın en güçlü bloku. Şimdi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) son noktalara gelirken, Amerikan seçimlerinin şekli ile ilgili tereddütler oluşmaya başladığından askıda ama eminim bu da bir şekilde tamamlanacak. Orda da böyle devasa bir blok oluşacak. Dünyada aynı renklerdeki bir oluşumla, dünya ticaret ve ekonomisinin yarısından fazlası belirli bir kümelenmeye gidiyor."



Türkiye'nin bu süreçte izleyici olmadığını anlatan Zeybekci, "Yeni bir dünya kurulacaksa, Türkiye o yeni dünyayı kuranlardan, o haritayı çizenlerden olur. Yeni dönem Türkiyesi bu, bunun sancıları var şimdi. Ama bunlar da geçecek." şeklinde konuştu.



Nihat Zeybekci, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) kararına da değinerek, "AB devasa bir şansı kaybetti. Belki burada bilerek yapılmış olan bir şey olabilir. Brüksel bürokrasisi kabul edilebilir bir şartlar manzumesi ortaya koymuyor." değerlendirmesinde bulundu.



Zeybekci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda da bu yılın sonuna kadar bir noktaya gelmek istediklerini bildirdi.



"FETÖ ile mücadele varlık yokluk meselesi"



Bakan Zeybekci, hükümet olarak her şeyi Türk lirasıyla yapma konusunda yoğun olarak çalıştıklarını belirterek, "Geliri yüzde 100 Türk lirası olan birine yüzde 100 dövizle kredi veriyorsan bunun sorumlulukları olmalı, bu sigortalanmalı. Kiralara da buna benzer bir sorumluluk getirilmeli." ifadesini kullandı.



FETÖ ile yapılan mücadele hakkında da bilgiler veren Zeybekci, şunları kaydetti:



"Bu bir 'var olma yok olma' meselesi. Bu bir darbe girişimi değildi, bu işgal girişimiydi. Bunlarla mücadele bir cihattır. Cihat da bütün Müslümanlara farzdır. DEAŞ'ı yaratan bir akıldı bu. DEAŞ'ı yarattılar, o coğrafyaya koydular bir mikrop olarak. Sonra da DEAŞ'tan o coğrafyayı kurtaracak başka bir terör örgütünü kahraman yapmak üzere bir dizayn programı hazırladılar. 7 Haziran seçimlerine giderken PKK'nın uzantısı olan siyasi parti, 'Türkiye'de Meclise girip siyaset yapacağız, Türkiye partisi, özgürlüklerin partisi olacağız' dedi. Bu millette belirli bir kesimdeki sol, sosyalist görüşlü arkadaşlarımız da bunların bu yalanlarına inandı ve bunlara oy verdi, 80 milletvekili verdi.



2015'in Temmuz'unda bu ihanet çetesi öz yönetim, özerlik saçmalıklarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çukurlarla şehirleri alt üst ettiler. Bunları oynatan maymun var tepede. O maymunu da kontrol edenler var. Dedi ki 'Siz ne yapıyorsunuz, siyaset yapmak, meclise girmek, Türkiye partisi olmak, hadi bakayım alanlara, alın silahları elinize' hiç gerekçesi yokken bunları yapmadılar mı?



Çünkü, asıl dizaynı yapanlar dediler ki vakit geliyor hazırlanın. Türkiye'nin güneyinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iklim belirli bir hale, hazır hale geldiğinde 15 Temmuz ihanetini yaptılar. Türkiye bu mücadeleyi başarmak zorunda, ya başarılı olacağız bunlar yok olacak, Türkiye kurtulacak. Allah korusun başarısız olursak da bu aziz devlet ve milleti dizlerinin üzerine çöktürme projesi tekrar hayata geçecek."



Nihat Zeybekci ayrıca, Türkiye'nin siyasi olarak geçirdiği süreci fırsat olarak nitelendirerek, "Bu referandumdan sonra 'ülkede hükümet ne olacak' diye bir tereddüt olmayacak. Kim gelirse gelsin yüzde 51 ile gelecek. Güçlü ve sağlam şekilde gelip 5 yıl boyunca kalacak. Milletin hesap sorduğu, millete hesap veren bir cumhurbaşkanı, millete çalışan ve milletin menfaatlerini takip eden bir meclisle Türkiye yeni döneme giriyor." dedi.



Zeybekci, özel sektör eğitim kurumlarının her türlü vergi, resim ve harçlardan istisna edilmesinde bir görüş birliği olduğunu ifade etti.



Yabancı yatırımcılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilme konusuna da değinen Bakan Zeybekci, bu kapsamda şartların olabildiğince zorlanması gerektiğini de anlattı.