İhracatı Gerileyen Çin'in Donald Trump Endişesi





Çin Halk Cumhuriyeti'nin ihracatı geçtiğimiz yıl tahminlerin üzerinde olmak üzere yüzde 7.7 oranında azaldı. İthalatın yüze 5.5 gerilediği bu yılda dış ticaret fazlası da 509 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.



Çin Halk Cumhuriyeti'nde ihracat, küresel krizin etkilerinin en fazla hissedildiği 2009'da yüzde 16 geriledikten sonra 2015 yılında da yüzde 2.8 oranında azalmıştı.



Çin'in 2016 yılında en büyük ihracat pazarı ve ikinci büyük dış ticaret partneri Amerika Birleşik Devletleri oldu.



Ancak bu ülkede Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasıyla gündeme gelen korumacı ekonomi politikalar, Çinli dış ticaret yetkilileri için endişe kaynağı.



Çin Gümrük İdaresi sözcüsü Huang Songping, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip ülkesi olarak ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme iradesi gösterebileceklerini, Trump'ın başkanlığı ile birlikte dış ticaret politikasına özel önem vereceklerini söyledi.



Çin geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne 423 milyar dolarlık ihracat yaparken bu ülkeden ithalatı 104 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Gerileyen küresel talep ve Amerika Birleşik Devletleri ile ticari ilişkilerin Trump sonrasına dair gerilim sinyalleri vermesi Çin'in 2017 yılında ihracatının artmasına ilişkin beklentileri de zayıflatıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Dış ticaret Çin ekonomisi Trump İhracatı gerileyen Uluslararası ticaret Donald Çin endişesi Çinin Gepost: 13 januari 2017