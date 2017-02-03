İhracatçıya akademik inovasyon desteği

Ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle, yüksek katma değerle ve sürdürülebilir şekilde arttırma hedefiyle yola çıkan projede bugün ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TİM adına toplantının açılışını gerçekleştiren ve projenin geçmişine değinen Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz "İnoSuit Projemizi 06 – 07 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirdiğimiz tanıtım toplantısı ile başlattık. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından duyurulan, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sıralaması'nda üst sıralarda yer alan üniversitelerden 60 akademisyen ile birlikte bir çalıştay düzenledik. Çalıştayın ardından 23 üniversiteden alanında uzman 33 akademisyen, yetkili kişi ve mentörü 43 ihracatçı firmamız ile eşleştirdik. Mentörlerimiz firmalarımıza haftalık bazda düzenli ziyaretler gerçekleştirdi. Bugün bu 3 aylık süreci değerlendirmek için buradayız. Hem akademisyenlerimiz, hem de firmalarımız bu 3 aylık sürede edindikleri bilgi, tecrübe ve deneyimlerini diğer katılımcılarla paylaşacaklar" dedi.

AKADEMİK BİLGİ SANAYİYE AKTARILACAK

Projenin amacının inovasyon yönetimi konusunda deneyimli akademisyenler ile inovasyon kapasitesini sürdürülebilir şekilde artırmayı hedefleyen firmaları buluşturmak olduğunu belirten Akyüz "tam 11 ay boyunca firmalarımıza inovasyon yönetimlerini sürdürülebilir bir şekilde artırabilmeleri için destek vereceğiz. Uluslararası iş yapma tecrübesi kazanacaklar. Üniversite-özel sektör işbirliği gelişecek ve akademik bilgi, araştırma ve uygulamalar sanayiye aktarılacak" dedi.

Projenin kasım ayından bu yana geçen 3 aylık süreci konusunda da açıklama yapan Akyüz, "Kasım ayı boyunca akademisyenler firmaları ziyaret ederek önce durum tespiti yaptı. Firmalarımızın inovasyon kapasitelerini değerlendirdi. Aralık ayında mentörlerimiz kurum içi eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Firmalarımızın hem yönetim kadrosunu, hem de beyaz ve mavi yakalı personelini inovasyon konusunda bilgilendirdi. Son olarak Ocak ayında ise daha derine inilerek ürün geliştirme, tasarım, üretim, pazarlama, satış ve insan kaynakları alanlarının inovasyon süreçlerindeki görevleri belirlendi. Bir firmanın inovasyon odaklı ürün üretebilmesi, sadece tasarım veya üretim departmanları değil, tüm organizasyonun bu yönde çalışması ve motive olması ile mümkün oluyor" dedi.

Değerlendirme toplantısında mentör ve firmaların tecrübelerini paylaştıklarını aktaran Akyüz "bu tecrübeler hem diğer mentörlere, hem de ihracatçılarımıza çok güzel örnekler sergiliyorlar. 2016'da gerçekleştirdiğimiz ihracatın sadece %3,3'ü yüksek teknoloji ürünlerinden oluşuyor. Bu oran AB ülkelerinde %20 seviyelerinde. Ülke olarak bu seviyelere çıkabilmemiz için bilimsel altyapımızı, üniversitelerimizi sanayinin içine çekmek zorundayız. Aksi halde üniversitelerimizde yapılan çalışmalar laboratuvarlardan dışarı çıkamıyor, üretime giremiyor, ihracata katkı sağlamıyor" dedi.

