İhracatçılara İnovasyon Desteği Verilecek

Türkiye'de inovasyon bilincinin oluşması için 6 yıldır Türkiye İnovasyon Haftası düzenleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birlikleri, ihracatçı firmalarda inovasyon yönetimi konusunda yetkinliği arttırmak, katma değerli ürün üretimini ve ihracatını üst seviyeye çıkarmak ve üniversite-sanayi işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi İnosuit'i hayata geçirdi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hayata geçirilen "İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi"nde Türkiye genelinde 43 firma yer alırken, 43 firmanın 7 tanesi Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri oldu. Proje kapsamında İnovasyon konusunda çalışan üniversiteler ve akademisyenler ile ihracatçı firmalar eşleştirildi. İnovasyon konusunda deneyimli akademisyenler ile firmaların 11 ay süreyle yürütecekleri işbirliği firmaların inovasyon bilincinin artmasına katkı sağlayacak.



"İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi" ile Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından ihracatçı firmaların inovatif ürünler üretmesi ve ihracatta daha katma değerli ihracat iklimine geçilmesinin hedeflendiğini anlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, "İnovasyon konusuna yoğunlaşan çok değerli akademisyenler, bu proje çerçevesinde her hafta yarım gün firmalarda mesai yapacaklar. Firmaların AR-GE, İnovasyon ve Tasarım departmanlarıyla çalışacaklar. Firmalarımıza yeni bir vizyon çizecekler. Bu sürecin sonunda Ar-Ge Merkezi olmayan firmalarımızın Ar-Ge Merkezi kurmaları hedeflerimizin en büyüğü." diye konuştu.



Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için bugünkü ihracatını miktar bazında 3.5 kat artırması gerektiğine işaret eden Ünlütürk şöyle devam etti: "İhracatımızı önümüzdeki 6 yılda miktar bazında 3.5 kat arttırmamız mümkün değil. O nedenle katma değerli ürün ihracatına yönelmemiz gerekiyor. Ortalama kilogramı 1.6 dolar olan ihracatımızı 3-4 dolar aralığına çıkarmamız şart. Türkiye'nin ihracatında katma değerli ürün ihracatı yüzde 4 seviyesinde ve bu oranın yüzde 25'e çıkarılması amaçlanıyor. Bunun için de Ar-Ge, İnovasyon ve Tasarım konularında yürütülecek çalışmalar hayati öneme sahip. 2018 yılında yürütülecek "İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi"ne en az 100 firmamızın katılımını bekliyoruz."



"İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi"ne katılan firmaların 11 ay süreyle İnovasyon konusunda akademisyenlerden alacakları danışmanlık hizmetinin yüzde 50'sini Türkiye İhracatçılar Meclisi ve üyesi olduğu ihracatçı birliği karşılarken, yüzde 50'sini firmalar kendisi üstlenecek.



"İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi"ne katılan Ege İhracatçı Birlikleri üyesi firmalar; Bizoya İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., BMC Otomotiv San. Tic. A.Ş., Ekoten Tekstil San. Tic. A.Ş., Meltem Bebek ve Genç Mobilya San. Tic. A.Ş., Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş., Söktaş Dokuma İşletmeleri San ve Tic A.Ş. ve Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. oldu. - AYDIN