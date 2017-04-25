Ihracatçılar ve Kargocular Birarada

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR / İstanbul DHA



THY bir yan kuruluşu olan Turkish Cargo yetkilileri ile, Türkiye İhracatçılar Meclisi?(TİM)ne bağlı ihracatçılarının bir araya geldikleri bir toplantıda Türkiye? deki ihraç ürünlerinin dünya metropollerine günlük veya birkaç günlük zaman diliminde daha hızlı nasıl ulaştırılır konusu tartışıldı.



THY'nin İstanbul? da ki kargo tesislerindeki yapılan toplantıda bir konuşma yapan TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar bu konuda şunları söyledi:



"Bugün burada daha önce başlattığımız bir çalışma için toplandık. Amacımız bireysel ya da sektörel bir çalışma değil, Türkiye' deki ihraç ürünlerinin dünya metropollerine günlük veya birkaç günlük zaman diliminde daha hızlı nasıl ulaştırırız. Hali hazırda ihracatını gerçekleştirdiğimiz bu ürünlerin değerini nasıl arttırırız. Hem tüketiciye olan değeri hem de piyasa değeri olarak ülke ekonomisine artı ne ilave edilebilir.ö



BERLİN FUARINDA KARAR VERİLDİ.



THY'nin Kargodan sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Turhan Özen ise açılış konuşmasında bu toplantının yapılması için Berlin Fruit Logistica'da karar verdiklerini belirterek, 'Bu çalıştay hem bizim, hem de ihracatçılarımız için çok faydalı bir çalışma olacak. Bu toplantıda Turkish Cargo olarak bizim amacımız, ihracatçılarımızın beklentilerini daha detaylı ve olabildiğince sayılarla alabilmekö dedi.



Özel Kargolar Müdürü Abdullah Bahadır'ın ise bozulabilir kargolar özelindeki sunumu katılımcıların büyük ilgisini çekti



KİMLER KATILDI



TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, İstanbul Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Ünal, Sebze Meyve Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkan Yrd. Melisa Tokgöz Mutlu ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan'ın yanı sıra ihracatçı birliklerinin temsilcilerinin katıldığı çalıştaya, Türk Hava Yolları A.O adına Kargodan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, Kargo Pazarlama & Satış Başkan Yardımcısı Halit Anlatan, Kargo Operasyon Başkan Yardımcısı Serdar Demir ve ilgili ünitelerin yöneticileri katılım sağladılar.



İhracatçılar Birliği temsilcilerinin talepleri iletmesiyle devam eden çalıştayda karşılıklı olarak nelerin yapılabileceği üzerinde durularak, artan ihracat seviyesinin hava kargo taşımacılığıyla desteklenebilmesi için çalışmalara başlanacağı ve gereken desteğin karşılıklı olarak sağlanabileceğinin belirtilmesiyle tamamlandı. İhracatçı Birlikleri ile Turkish Cargo arasındaki bu çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.