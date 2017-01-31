İhracatçılar "Gözetim Raporunu" Artık Gaziantep'ten de Alabilecek

Gaziantepli ihracatçılar başka kentlere gitmeden "Gözetim Raporu"nu artık Gaziantep'ten alacak.



Gaziantep Üniversitesi'nden (GAÜN) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 174 ülkeye 6 milyar 258 milyon dolarlık ihracat yaparak Türkiye'nin en fazla ihracatını gerçekleştiren 5. ili olan Gaziantep'te ihracatçıların sıkıntılı bir süreçle alabildiği "Gözetim raporu"nun GAÜN'den verilmesi için anlaşma sağlandı.





GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, iade-i ziyaret için gittiği Gaziantep Ticaret Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Meclis Başkanı Settar Konukoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle, Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk tarafından karşılandı.



Gür, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversite olarak kurumlararası ilişkileri çok önemsediklerini ve Ticaret Odası yönetiminden de aynı yaklaşımı görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Birbirimize hem ihtiyacımız var, hem de ortak paydalarda buluşmak bizi güçlendirecek. Şahsınızda size ve yönetim kurulunda görevli arkadaşlarımıza yeni arkadaşlarımıza görevinizde başarılar dilerim. İnşallah Gaziantep için el birliğiyle güzel şeyler yapacağız." dedi.



GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu da Türkiye'de ilk kez Gaziantep Üniversitesi tarafından yaşama geçirilen intörn mühendislik uygulamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek Gaziantep'ten 4 şirketinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasına girdiğini, başta kambiyo olmak üzere çeşitli konularda eğitim desteği istedi.



GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de bu konuda gerekli çalışmaların hemen başlatılacağını, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'ın kendisi adına her türlü yetkiyle bu konuda görevli olduklarını vurguladı.



Ziyarette, iş adamları dünyanın 174 ülkesine 6 milyar 258 milyon 347 bin dolar ihracat yaparak Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5. İli olan Gaziantep'te ihracatçıların nihai "Gözetim Raporu" konusunda sıkıntı çektiklerini, rapor için Ankara, İstanbul gibi şehirlere giden numunelerin 15-20 güne gelebildiğini, bunun da kendilerini zor durumda bıraktığını belirterek, bu raporların Gaziantep Üniversitesi'nden verilmesi talebinde bulundu.



Rektör Gür, ihracatçıların önerisine sıcak baktıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Önerinize canıgönülden 'evet' diyoruz. Arkadaşlarımız, sizin bu akreditasyon, test yöntemleri ve ürünün en son gözetim raporlarının için üniversitemizin altyapısının ne kadar uygun olduğunu size anlatacak. Gıda sektöründe, ayakkabı, halı sektöründe, makine sektöründe şu testleri yaparken sizin ihtiyaçlarınızı göreceğiz. Bunların çoğu var zaten bizde. Bu aletler mi lazım? Bazıları yok mu? O zaman şunu yapacağız. Sistem evinde sizi koordine edeceğiz. Ortak bir alan kuracağız. Bizde var olanları, devletin imkanlarını daha çok kullanacağız. Siz de günler harcamak yerine burada daha kısa sürede, daha az ucuza mal edeceksiniz. Şu anda birçok laboratuarımızda TSE'nin talep ettiği düzeyde testleri, 1973'ten gelen akademik kalite ve laboratuar deneyimimizle zaten yapabiliyoruz. Yeni laboratuvarlar da kurarız. Buradan hizmet alımını siz yapacaksınız. Hem üniversite gelişecek, hem siz çok daha kolay, ucuz, rantabl ulaşılabilir test sistemlerine kavuşabileceksiniz."



Rektör Gür ve ekibine gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür eden GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu ise "Test sistemleri konusunda üniversitemiz bizim 5-10 adım önümüzde. Çünkü, dev laboratuvarları, 1973'ten gelen köklü bir mühendislik deneyimi var. Bu deneyimi hep birlikte Gaziantep için kullanacağız." dedi.