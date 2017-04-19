İhracatçı Yakın Zamanda Sandığa Gidilmesini İstemiyor

Türkiye 2015 yılında çifte genel seçim yaşadı, 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. 2017 yılında ise Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet modelinin oylandığı referandumu sürecini yaşadı.



Son 3-4 yılda Türkiye'de ekonominin ikinci plana itildiğini ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, bundan sonraki süreçte ekonominin, ihracatın birinci gündem maddesi olması isteklerini dile getirdi.



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin 2016 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısında konuşan Ünlütürk, "Her seferinde ekonomi öncelikli konu olsun diyoruz. Ekonomimizin zorluklarla mücadele ettiği bir dönemi daha geride bıraktık. Ekonomiyi, ihracatı, istihdamı ve katma değerli üretimin daha çok gündemde olmasını istiyoruz. Cari açığın azalması, istihdamın artısı için katma değerli ihracat daha da önemli" diye konuştu.



Ünlütürk, İzmir Kalkınma Ajansı'nın desteği ile çalışmaları yürütülen Teknik Tekstil Araştırma Merkezi(TEKSMER)'in Mayıs ayının sonunda tamamlanacağını duyururken, merkezde şimdiden 10 civarında firma ile proje geliştirmeye başladıklarını sözlerine ekledi.



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 2016 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısında, 2017 yılı bütçesi 1 milyon 900 bin TL kabul edilirken, 2017 yılı iş programı da genel kurul tarafından onaylandı. - AYDIN