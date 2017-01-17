İhracatçı Firmalara İnovasyon Koçu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birliklerinin, İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi İnosuit'i hayata geçirdiği ve akademisyen-özel sektör iş birliğiyle firmalarda inovasyon bilincinin geliştirileceği bildirildi.



Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de inovasyon bilincinin oluşması için 6 yıldır Türkiye İnovasyon Haftası düzenleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birlikleri, ihracatçı firmalarda inovasyon yönetimi konusunda yetkinliği artırmak, katma değerli ürün üretimini ve ihracatını üst seviyeye çıkarmak ve üniversite-sanayi iş birliğini daha da geliştirmek amacıyla İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi İnosuit'i hazırladı.



Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hayata geçirilen "İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi"nde Türkiye genelinde 43 firma yer alırken, 43 firmanın 7 tanesi Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri oldu.



Proje kapsamında inovasyon konusunda çalışan üniversiteler ve akademisyenler ile ihracatçı firmalar eşleştirildi.



İnovasyon konusunda deneyimli akademisyenler ile firmaların 11 ay süreyle yürütecekleri iş birliği sayesinde firmalarda inovasyon bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.



"Katma değerli ürün ihracatına yönelmemiz gerekiyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, "İnovasyon konusuna yoğunlaşan çok değerli akademisyenler, bu proje çerçevesinde her hafta yarım gün firmalarda mesai yapacaklar. Firmaların Ar-Ge, inovasyon ve tasarım departmanlarıyla çalışacaklar. Firmalarımıza yeni bir vizyon çizecekler. Bu sürecin sonunda Ar-Ge Merkezi olmayan firmalarımızın Ar-Ge Merkezi kurmaları hedeflerimizin en büyüğü." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için bugünkü ihracatını miktar bazında 3,5 kat artırması gerektiğine işaret eden Ünlütürk, şunları kaydetti:



"İhracatımızı önümüzdeki 6 yılda miktar bazında 3,5 kat arttırmamız mümkün değil. O nedenle katma değerli ürün ihracatına yönelmemiz gerekiyor. Ortalama kilogramı 1,6 dolar olan ihracatımızı 3-4 dolar aralığına çıkarmamız şart. Türkiye'nin ihracatında katma değerli ürün ihracatı yüzde 4 seviyesinde ve bu oranın yüzde 25'e çıkarılması amaçlanıyor. Bunun için de Ar-Ge, inovasyon ve tasarım konularında yürütülecek çalışmalar hayati öneme sahip. 2018 yılında yürütülecek İnosuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi'ne en az 100 firmamızın katılımını bekliyoruz."



Projeye katılan firmaların 11 ay süreyle inovasyon konusunda akademisyenlerden alacakları danışmanlık hizmetinin yüzde 50'sini Türkiye İhracatçılar Meclisi ve üyesi olduğu ihracatçı birliği karşılarken, yüzde 50'sini de firmaların üstleneceği bildirildi.