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İhracata 'Petrol Borusu' Dopingi
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İhracata 'Petrol Borusu' Dopingi

Şanlıurfa'ya Petrol borusu üretiminde dünyanın sayılı şirketleri arasında bulunan bir firma 750 milyon liralık yatırımla üretim tesisi kuracak.

İhracata 'Petrol Borusu' Dopingi

Şanlıurfa'ya Petrol borusu üretiminde dünyanın sayılı şirketleri arasında bulunan bir firma 750 milyon liralık yatırımla üretim tesisi kuracak.

Kaynak: Dunya.com

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