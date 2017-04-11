VOLKAN KAŞİK - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen beklenilenin çok ötesinde bir performans gösterdiğini ve yılın 2,9 büyüme oranıyla bitirildiğini belirterek, "Dördüncü çeyrekte de 3,5'lik büyümeyi yakaladı. 2017'nin ilk aylarına da çok güçlü bir başlangıç yaptık ve ihracata dayalı büyümenin pozitif etkilerini görmeye başladık. İnşallah 2017'nin ilk çeyreğini de yine beklentilerin üzerinde bir büyümeyle tamamlamış olacağız." dedi.



Bakan Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti olarak kuruldukları günden bu yana her seçim dönemi de dahil olmak üzere asla ve asla seçim ekonomisi uygulamadıklarını, popülist bir yaklaşım sergilemediklerini belirterek, aldıkları karar ve tedbirlerin tamamen reel ekonomiye odaklı olduğunu söyledi.



Geçen yılın zor geçtiğini belirten Tüfenkci, gerek dünyadaki ticaretin daralması gerek Türkiye'deki hain saldırılar nedeniyle yoğun bir dönem yaşadıklarını hatırlattı.



Tüfenkci, geçen yıl Türkiye'nin kaderine yönelik, milleti hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin millet tarafından bastırılmasını ve terör örgütlerinin sıraya girmiş gibi saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemi yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Buna rağmen Türkiye, beklenilenin çok ötesinde bir performans gösterdi ve 2016'yı 2,9 oranıyla büyüme oranıyla bitirdi. Dördüncü çeyrekte de 3,5'lik büyümeyi yakaladı. 2017'nin ilk aylarına da çok güçlü bir başlangıç yaptık ve ihracata dayalı büyümenin pozitif etkilerini görmeye başladık. İnşallah 2017'nin ilk çeyreğini de yine beklentilerin üzerinde bir büyümeyle tamamlamış olacağız. Toplamda da 2017'yi de hükümet programında orta vadeli programda yüzde 4,5 büyümeyi öngördüğü halde biz bunun çok daha üzeride bir büyümeyi Allah'ın izniyle yakalamış olacağız."



"İyileşmelerin başladığını görüyoruz"



Bakan Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ekonomiye olumlu yansımalarının olacağını dile getirerek, "Cumhurbaşkanlığın hükümet sisteminin halk oylamasına sunulmasıyla ekonomide de bir anlamda iyileşmelerin başladığını da görüyoruz. İnşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halkımızdan gerekli desteği alarak 'evet' çıktığında da bu iyileşmenin daha da hızlanarak devam edeceğini, insanların 2019'a kadar işlerine, güçlerine bakacaklarını, yatırımlarını yapacaklarını görüyoruz." diye konuştu.



Malatya, Elazığ, Adıyaman, Hakkari, Van'ın da içerisinde bulunduğu 23 ilin cazibe merkezi kapsamına alındığını hatırlatan Tüfenkci, buralardaki yatırımların bu yıl içerisinde peyderpey başladığı düşünüldüğünde bunun ekonomiye katkısıyla doğunun ve batının sanayisinin büyüyeceğini vurguladı.



Mart ayı ihracat verilerine dikkati çeken Tüfenkci, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Mart ayı verilerine baktığımız zaman da ihracatımız yeni bir rekor kırıyor, sanayimiz, imalat büyüme endeksimizin yükseldiğini görüyoruz. Tüketici güven endeksleri yine yükseliyor, inşaat sektöründe büyüme var. Dış ticaret açığımızın mart ayı itibarıyla azaldığını görüyoruz. Umuyorum bu 2017-2018'de de güçlü şekilde sürer. Tabii dövizdeki oynaklıklardan dolayı baz etkisiyle enflasyonun biraz yüksek çıktığını da kabul ediyoruz. Nisanda enflasyon bir miktar yüksek olabilir ama nisanın sonundan itibaren enflasyon düşme eğiliminde olacağını ve 2017 enflasyon tahmini rakamlarımızın tutacağını, belki de altında kalacağını şimdiden söyleyebiliriz."