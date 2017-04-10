İhracat Umudu Arttı

– Ekonomi Bakanlığı'nın ihracat ve ithalatta 2017 yılının ikinci çeyreğe ilişkin beklenti endekslerine göre ilk ankette 109 olan ihracat umudu 124.9'a yükseldi.



Ekonomi bakanlığı'nın 2017 yılı 2. Çeyreği İhracat Beklenti anketi, ilk çeyrek sonucuna göre 15.9 puan arttı. Anket değerlendirmesinde, endeksin 100'ün üzerinde gerçekleşmesi; "Türkiye'nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2017 yılının 2. çeyreğinde ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etmektedir." diye yorumlandı.



Ankete ilişkin bilgide de "100'ün üzerinde gerçekleşen İhracat Beklenti Endeksi, Ekonomi Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayınlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır." denildi.



Ekonomi Bakanlığı'nın ankete ilişkin değerlendirmesinde, endekse dahil tüm verilerin bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda seyrettiği dile getirildi. Ankette, 2017 2. çeyrek anket sonucunun bir önceki yılın aynı dönemine göre 13.2 puan arttığı kaydedildi.



İthalat beklentisinde küçük artış



Beklenti anketinin ithalata yönelik sonuçlarında da 2017 yılının 2. çeyreğinde ithalat beklenti endeksinin 112 olarak gerçekleştiği ve ithalat beklentisinin 2017 yılının 1. çeyreğine göre 1.7 puan arttığı kaydedildi. 2017 yılının 2. çeyreğindeki ithalat beklentisinin de bir önceki yılın aynı dönemine göre 8.9 puan arttığı vurgulandı.



(Grafik ve tablo) - İstanbul