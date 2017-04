İhracat Finansmanında Türk Eximbank ile Kredi Garanti Fonu Desteği" Toplantısı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Bundan sonra başta KOBİ'ler olmak üzere tüm ihracatçılarımız Kredi Garanti Fonu kefaleti ile finansman imkanlarına daha kolay ulaşabileceklerdir. Böylece ihracatçılarımız da enerjilerini finansman temin etmeye değil, yeni pazarlar bularak ihracatlarını artırmaya odaklanabilecek. İhracatımız 2017 yılında ciddi bir artış kaydetmesini temenni ediyorum." dedi.



Avcı, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) iş birliğiyle bir otelin konferans salonunda düzenlenen "İhracatın Finansmanından Türk Eximbank ile Kredi Garanti Fonu Desteği" konulu toplantıda, ihracatçıların ve ihracatçı KOBİ'lerin en önemli sorunlarından birinin teminat bulmak olduğunu belirterek, bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin ihracatı için kredi kefaletinin ne kadar önemli olduğunun daha iyi ortaya çıktığını kaydetti.



Hükümetin ihracatın geliştirilmesi amacıyla aldığı tedbirlerden birinin de 2016 yılının kasım ayında Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından sunulan Hazine Destekli Kefalet Sistemi'nin kapsamının genişletilmesi olduğunu anlatan Avcı, şöyle konuştu:





"Yeni uygulamayla KOBİ dışındaki ihracatçılarımız da Kredi Garanti Fonu kefaletinden faydalanmaya başlamıştır. Bu sayede ihracatçılarımızın finansmana ulaşma konusunda yaşadıkları en büyük sorunlardan biri olan teminat bulma sıkıntısına da çözüm sağlanacaktır. Türk Eximbank ile yeni düzenlemelere kadar sadece KOBİ'lere kefalet sağlayarak finansmana ulaşma imkanı sağlayan Kredi Garanti Fonu arasındaki iş birliği güçlenerek devam ediyor. Özellikle son yıllarda bu iş birliğinin düzeyinin daha da artması, ihracatçı KOBİ'lerimiz açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır."





Bakan Avcı, Eximbank'ın özellikle son yıllarda ciddi büyüme hamlesi gerçekleştirmiş bankalardan biri olduğunu bildirdi.





"Nakdi ihracat kredileri toplamının yüzde 41'ini Eximbank tek başına kullandırmıştır"



Eximbank'ın bilanço büyüklüğü açısından 2011 yılında 19'uncu büyük bankayken, 2016 yılında 68 milyar 300 milyon liralık aktif büyüklüğü ile 52 banka arasında 11'inci sıraya yükseldiğini anlatan Avcı, şöyle devam etti:



"Nakdi ihracat kredileri toplamının yüzde 41'ini Eximbank tek başına kullandırmıştır. 2016 yılı itibarıyla ihracatçılarımıza 22 milyar dolara yakın nakdi kredi desteği, 11 milyar dolarlık da alacak sigortası desteğiyle toplamda 33 milyar dolara yaklaşan destekle tek başına Eximbank, her 100 dolarlık ihracatın 23 dolarını finanse etmiştir. 2016 sonu itibarıyla firma sayısı yüzde 55'i KOBİ olmak üzere 7 bin 695'e çıkmıştır. 2017 yılında bu rakamların çok daha iyi noktalara çıkacağına gönülden inanıyorum. Kredi Garanti Fonuna ise sağladığı bu imkanlar ve ihracatımıza verdiği destek için teşekkür ediyorum. Sağlanan bu imkanlarla sadece Türk Eximbank değil diğer ticari bankalar da sisteme daha iyi koşullarda çekilmekte olup, kefalet ve kredi havuzu önemli ölçüde genişletilmektedir. Bundan sonra başta KOBİ'ler olmak üzere tüm ihracatçılarımız Kredi Garanti Fonu kefaleti ile finansman imkanlarına daha kolay ulaşabileceklerdir. Böylece ihracatçılarımız da enerjilerini finansman temin etmeye değil, yeni pazarlar bularak ihracatlarını artırmaya odaklanabilecek. İhracatımız 2017 yılında ciddi bir artış kaydetmesini temenni ediyorum."





Bakan Avcı, Eximbank'ın Eskişehir'de irtibat ofisini açacağını ve kentteki performansa göre ofisin şubeye dönüşeceğini vurguladı.





"İhracatta rekabet çok daha ağır"



AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da sanayide ve ticarette rekabetin çetin olduğunun altını çizdi.





İhracatta rekabetin çok daha ağır olduğuna değinen Günay, şunları ifade etti:





"İşte Türk Eximbank'ın önemi burada ortaya çıkmaktadır. Eximbank, kuruluş amacı ve görevi, ülkemizin ihracatını ve döviz kazandırıcı işlemleri artırmak olan ve kar amaçlı çalışmayan tek bankadır. Özellikle 2023 yılı ihracat hedeflerine, Eximbank'ın desteği olmadan ulaşılması mümkün değildir. Gelişmekte olan ülkelerin neredeyse tümünde, gelişmiş ülkelere göre finansman tarafında iki önemli dezavantaj vardır. Birincisi özellikle yatırımın finansmanında uzun vadedir. İkincisi de düşük maliyetli kredilerdir. Türk Eximbank bir yandan ihracatçılarımızın kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan uzun vadeli ve düşük faizli kredilerle çok önemli bir destek vermektedir. Türk Eximbank ve Kredi Garanti Fonu'nun önümüzdeki dönemde Eskişehir'imize vereceği katkının giderek büyüyeceğinden eminim."



"Eskişehir bir milyar dolarlık ihracatı aşacak"



Vali Azmi Çelik de dış pazarlarda çetin bir rekabet ortamı içinde bulunan ihracatçıları ve reel sektörü en çok düşündüren konulardan birisinin finansmana erişim konusu olduğunu söyledi. Eskişehir'in dünya ticaretinde daha aktif yer almak, pastadan daha büyük bir dilim kapmak amacıyla her geçen yıl ihracatını artırdığını anlatan Çelik, "15 yıl önce 151 milyon dolar olan ihracatımız 2016 sonu itibarıyla 857 milyon dolara yükselmiştir. Bu 5,67 katlık bir artış demektir. Türk Eximbank kredileri için, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kefalet imkanı getirilmesine yönelik iş birliğinin oluşturacağı sinerji, şirketlerimizin üzerindeki teminat yükünü hafifleterek piyasalara ciddi bir rahatlama etkisi sağlayacaktır. Bunun neticesi olarak da 2017 yılı sonunda Eskişehir'in 1 milyar dolarlık ihracat rakamını aşacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.



Toplantıya, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, ESO Başkanı Savaş Özaydemir, ETO Başkanı Metin Güler ve davetliler katıldı.