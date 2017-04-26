İhraç Edilen Memurlar Bakırköy'de '1 Mayıs' Etkinliği Düzenledi
KANUN Hükmünde Kararname(KHK) ile ihraç edilen memurlar, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 1 Mayıs etkinliği düzenledi.
KANUN Hükmünde Kararname(KHK) ile ihraç edilen memurlar, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 1 Mayıs etkinliği düzenledi.
Akşam saatlerinde Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanan KESK(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)'na üye yaklaşık 50 kişi, burada 1 Mayıs etkinliği düzenledi. 'Haksız, hukuksuz ihraçlara hayır', 'İşimiz, ekmeğimiz, özgürlüğümüz için haydi 1 Mayıs'a' yazılı pankartlar ile oturma eylemi yapan grup, 'Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın örgütlü mücadelemiz' diye slogan attı. Grup, daha sonra 1 Mayıs Marşı söyledi. Gruptan bazılarının 1 Mayıs etkinliğine çocuklarıyla geldiği görüldü. - İstanbul